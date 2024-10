Expert popsal hranici fungování civilizace: Pak to praskne, všichni ale hned neumřou

"Některé věci už nepůjde odvrátit a víme, že se bude dále oteplovat minimálně nějakou dobu. Tedy dokud stále přidáváme do ovzduší emise skleníkových plynů, které jsou hlavní příčinou změny klimatu," říká popularizátor ochrany klimatu Petr Daniš k nedávné studii Oxfordské univerzity o stavu klimatu, dle které jsme vstoupili do kritické fáze. Extrémy podle něj budou přibývat nejméně do roku 2050.

"Abychom zastavili změnu klimatu, bude to trvat," vysvětluje Daniš, podle kterého by dramatické extrémy počasí, které v poslední době sledujeme, mohly začít polevovat nejdříve kolem roku 2050. Ovšem pokud se naplní plány na snižování emisí, které lidé produkují. "Pokud míříme ke světu, který bude teplejší o skoro tři stupně Celsia, tak v České republice to bude o pět až šest," dodává odborník k tomu, že Evropa se otepluje nejrychleji ze všech kontinentů a atribuční studie u nás ukázaly, že například silné bouře budou v Česku čím dál pravděpodobnější.

Popularizátor ochrany klimatu na příkladu nedávných povodní dokazuje, že kvůli změnám klimatu pozorujeme obrovské škody na majetku, životech a ekonomice už dnes. Jejich rozsah se samozřejmě odvíjí i od toho, jak často se takové případy dějí.

"Když je to občas, pak to nějakým způsobem můžete vyřešit a uděláte obnovu. Ale jestliže se to děje pořád a opakovaně, zasahuje to větší měrou infrastrukturu, na které jsme závislí. Pak to někde praskne a civilizace tak, jak ji známe, nebude moci fungovat," varuje expert před tím, že takový scénář může mít dopad na dostupnost potravin nebo fungování energetiky, což může vést i k sociálním nepokojům a migračním vlnám.

"Jsou některá území, třeba v Indii a Africe, kde opravdu hrozí, že budou neobyvatelná. Dneska tam žijí desítky, možná stamiliony lidí a ti se dají do pochodu. To se Evropě nějakým způsobem nevyhne," komentuje Daniš s tím, že ve střední Evropě jsme ve finále vyhráli "klimatickou loterii", protože tu nikdy nebude takové vedro ani sucho.

Odborník na klima v rozhovoru se Zuzanou Tvarůžkovou hovoří také o tom, jak ho znepokojují snahy zastavovat ochranu klimatu. Podle něj je také iluzorní si myslet, že kroky k nižším emisím v Evropě nemají smysl, protože ve třetích zemí jsou emise vyšší a brzdí se málo. Často jde totiž o státy s velkým počtem obyvatel a v přepočtu na ně na tom starý kontinent i Česko nejsou vůbec dobře.

"Průměrné emise člověka ve světě jsou nižší než průměrného Evropana. V Česku jsme na tom skoro nejhůř ze zemí Evropské unie a naše emise patří k těm několika desítkám zemí s nejvyššími emisemi na světě," dodává Daniš.

