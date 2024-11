Zabil jedenáct lidí a stala se z něj hvězda mezi psychopaty. Zvracené, tvrdí Čírtková

"Překvapuje mě to po lidské stránce, ale bohužel mě to nepřekvapuje z hlediska profesního," říká o případu Francouzky Gisèle Pélicot, kterou její manžel omamoval léky a nechával znásilňovat, psycholožka Ludmila Čírtková. Podle ní kauza otevřela důležité téma - tedy že se většina znásilnění děje v blízkých vztazích. "Strhává to pozornost na něco, co si lidé myslí, že existuje výjimečně," dodává.

29:06 Ludmila Čírtková - Spotlight Aktuálně.cz. | Video: Tým Spotlight