Spojené státy už zlikvidovaly tři lodě venezuelských pašeráků drog, uvedl Trump

"Ve skutečnosti jsme zlikvidovali tři lodě, ne dvě, ale vy jste viděli dvě," řekl Trump při rozhovoru s novináři s odkazem na dva již známé americké útoky proti plavidlům, která podle Washingtonu sloužila k přepravě drog do Spojených států.
Bližší podrobnosti o třetím úderu, ani o tom, proč se o něm dosud nevědělo, Trump nenabídl. Není tak ani jasné, jestli si vyžádal oběti.
První podobnou akci uskutečnila americká armáda začátkem září, když v Karibiku zaútočila na venezuelskou loď, která podle Trumpa převážela drogy. Útok zabil 11 lidí a podle Washingtonu byl jasným vzkazem latinskoamerickým drogovým kartelům. Venezuelský ministr vnitra Diosdado Cabello ho však označil za mimosoudní zabití.
O druhém podobném úderu, při němž podle něj zemřeli tři venezuelští pašeráci, Trump informoval v pondělí.