Zahraničí

Spojené státy už zlikvidovaly tři lodě venezuelských pašeráků drog, uvedl Trump

ČTK ČTK
před 43 minutami
Spojené státy už zlikvidovaly tři lodě venezuelských pašeráků drog, řekl v úterý novinářům podle agentury AFP a televize CNN americký prezident Donald Trump. Dosud americká administrativa oficiálně informovala o dvou úderech armády proti údajným pašerákům narkotik.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Reuters

"Ve skutečnosti jsme zlikvidovali tři lodě, ne dvě, ale vy jste viděli dvě," řekl Trump při rozhovoru s novináři s odkazem na dva již známé americké útoky proti plavidlům, která podle Washingtonu sloužila k přepravě drog do Spojených států.

Související

"Maduro by měl sr*t cihly". Chystá se Trump na invazi do Venezuely?

Nicolas Maduro
0:28

Bližší podrobnosti o třetím úderu, ani o tom, proč se o něm dosud nevědělo, Trump nenabídl. Není tak ani jasné, jestli si vyžádal oběti.

První podobnou akci uskutečnila americká armáda začátkem září, když v Karibiku zaútočila na venezuelskou loď, která podle Trumpa převážela drogy. Útok zabil 11 lidí a podle Washingtonu byl jasným vzkazem latinskoamerickým drogovým kartelům. Venezuelský ministr vnitra Diosdado Cabello ho však označil za mimosoudní zabití.

O druhém podobném úderu, při němž podle něj zemřeli tři venezuelští pašeráci, Trump informoval v pondělí.

 
Mohlo by vás zajímat

"Hlásná trouba demokratů." Trump žaluje New York Times o 15 miliard dolarů

"Hlásná trouba demokratů." Trump žaluje New York Times o 15 miliard dolarů

"Je srdcervoucí vidět, jak se Gaza rozpadá." Z města prchají před invazí davy lidí

"Je srdcervoucí vidět, jak se Gaza rozpadá." Z města prchají před invazí davy lidí

Manévry Ruska a Běloruska se týkaly i jaderných zbraní, ohlásil Lukašenko

Manévry Ruska a Běloruska se týkaly i jaderných zbraní, ohlásil Lukašenko

Žádný ruský dron, dům zničila raketa z naší stíhačky, píší v Polsku

Žádný ruský dron, dům zničila raketa z naší stíhačky, píší v Polsku
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Venezuela pašeráctví USA Donald Trump Drogy

Právě se děje

před 18 minutami
Strach osekal rwandské MS, Češi ho řešili rok. Vuelta? Zatýkat a trestat, říká trenér

Strach osekal rwandské MS, Češi ho řešili rok. Vuelta? Zatýkat a trestat, říká trenér

Cyklistické MS hostí poprvé Afrika, ale Češi poletí do "rizikové" Rwandy bez největších hvězd. Trenér Petr Kaltofen promluvil také o ostudné Vueltě.
před 43 minutami
Spojené státy už zlikvidovaly tři lodě venezuelských pašeráků drog, uvedl Trump

Spojené státy už zlikvidovaly tři lodě venezuelských pašeráků drog, uvedl Trump

Bližší podrobnosti o třetím úderu, ani o tom, proč se o něm dosud nevědělo, Trump nenabídl. Není tak ani jasné, jestli si vyžádal nějaké oběti.
před 48 minutami
Sto tisíc za podporu Motoristů. Miliardář Chlad nabízí před volbami peníze jako Musk
1:10

Sto tisíc za podporu Motoristů. Miliardář Chlad nabízí před volbami peníze jako Musk

Podnikatel Richard Chlad vyhlásil soutěž na Instagramu, ve které nabízí peníze lidem, kteří podpoří Motoristy a Filipa Turka sdílením příspěvků.
před 53 minutami
"Hlásná trouba demokratů." Trump žaluje New York Times o 15 miliard dolarů

"Hlásná trouba demokratů." Trump žaluje New York Times o 15 miliard dolarů

Žaloba přichází krátce poté, co tyto noviny zveřejnily články o jeho vazbách na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
před 1 hodinou
Radikální změna u operací rakoviny v Česku, rozhodl Válek. Čekací lhůty vzrostou

Radikální změna u operací rakoviny v Česku, rozhodl Válek. Čekací lhůty vzrostou

Léčba nádorů patří do center, míní chirurgická společnost. Přesvědčila vedení resortu, aby škrtlo operace prsu z listu výkonů jednodenní péče.
před 2 hodinami
Třetí místo za 231 cm je spíš sranda, ale dějiny se neptají, prohlásil Štefela

Třetí místo za 231 cm je spíš sranda, ale dějiny se neptají, prohlásil Štefela

Výškař Jan Štefela měl i po zisku bronzové medaile na mistrovství světa pocit, že na Národním stadionu v Tokiu neprodal formu, kterou měl.
před 2 hodinami
„Byla to taková zářivá hvězda,“ říká režisérka. Lidé od filmu vzpomínají na Redforda

„Byla to taková zářivá hvězda,“ říká režisérka. Lidé od filmu vzpomínají na Redforda

Oceňují ho nejen jako herce a režiséra, ale také jako zakladatele festivalu nezávislých filmů Sundance a chytrého člověka.
Další zprávy