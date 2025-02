Spisovatel Neil Gaiman čelí žalobě kvůli údajnému znásilňování a obchodu s lidmi

Novozélanďanka Scarlett Pavlovichová podala žalobu na britského spisovatele Neila Gaimana, v níž ho obvinila, že ji opakovaně znásilnil, když pro něj pracovala jako chůva. Žena zažalovala i Gaimanovu manželku, americkou zpěvačku Amandu Palmerovou, s níž se spisovatel rozvádí. Ta podle Pavlovichové věděla o sexuálních útocích, kterých se spisovatel v minulosti dopustil, když Pavlovichovou najala.

Žaloba obviňuje Gaimana i Palmerovou z obchodování s lidmi, napsal magazín Variety. Gaiman a Palmerová podle žaloby zneužili zranitelného postavení Pavlovichové, která byla nemajetná a trpěla psychickými problémy. V době, kdy pro ně žena začala pracovat jako chůva, žili manželé v oddělených domech na ostrově Waiheke poblíž Aucklandu na Novém Zélandu. Během několika měsíců ji Gaiman opakovaně znásilnil, škrtil a bil páskem, nazýval ji "otrokyní" a požadoval, aby ho oslovovala "pane", tvrdí žaloba.

"Gaiman se na Scarlett dopustil mnoha sexuálních činů bez jejího souhlasu. Tyto činy byly násilné a ponižující… Scarlett to snášela, protože by v opačném případě přišla o práci, bydlení a slíbenou podporu v její budoucí kariéře," uvádí se v žalobě. Podle ní se spisovatel prezentoval jako feminista, čímž si získal důvěru Pavlovichové. Žena uvádí, že ke konci měla sebevražedné sklony a musela být hospitalizována v psychiatrickém zařízení.

Pavlovichová žalobu podala v pondělí u federálních soudů ve státech Wisconsin, Massachusetts a New York.

New York Magazine už v lednu zveřejnil článek s podrobnými informacemi o obviněních z napadení, zneužívání a nátlaku, jež proti Gaimanovi vzneslo osm žen, včetně Pavlovichové. Gaiman následně vydal prohlášení, v němž popřel, že by se kdy s kýmkoliv zapojil do sexuálních aktivit bez vzájemného souhlasu.

Čtyřiašedesátiletý autor proslavený například komiksovou sérií Sandman byl ze sexuálního napadení obviněn už loni v červenci, kdy britská mediální skupina Tortoise Media zveřejnila podcastovou sérii s inkriminujícími výpověďmi pěti žen. Od chvíle, kdy se obvinění poprvé objevila, byl Gaiman vyřazen z řady projektů. Jeho seriál Sandman na Netflixu by měl letos skončit druhou sérií.