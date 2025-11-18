Zahraničí

Soud zablokoval nasazení Národní gardy proti kriminalitě v Memphisu

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Soud v americkém státě Tennessee v pondělí zablokoval nasazení Národní gardy ve městě Memphis, kam ji po výzvě prezidenta Donalda Trumpa vyslal k boji s kriminalitou republikánský guvernér Bill Lee. Státní soud konstatoval, že na základě zákonů Tennessee může o nasazení gardistů rozhodnout jen místní parlament.
Donald Trump
Donald Trump | Foto: Associated Press

Soud tak dal za pravdu demokratickým zákonodárcům, kteří rozhodnutí nasadit gardu zažalovali; zablokování je podle státní justice dočasné a záleží na dalším postupu soudů, uvedla agentura Reuters.

Trump v posledních měsících nařídil vyslání Národní gardy do několika demokraty spravovaných měst, včetně Los Angeles, Chicaga, Portlandu či Washingtonu.

Související

Trump povolal Národní gardu do Portlandu nelegálně, rozhodla soudkyně

People take part in a protest organized by Portland Contra Deportaciones at the ICE facility in Portland

V minulosti se američtí prezidenti k takovému postupu uchylovali zcela výjimečně. Kroky současného republikánského prezidenta vedly k právním sporům, které v některých případech pozastavily jeho pokusy o nasazení vojáků do těchto měst.

Případ Memphisu se od zmíněných velkoměst liší v tom, že gardu formálně vyslal republikánský guvernér státu a není tedy pod kontrolou federální vlády. Soud na rozdíl od dalších případů rozhodoval na základě státního práva.

Zpochybnil rozhodnutí guvernéra s tím, že bez souhlasu parlamentu by mohl vyslat gardu pouze v případě rebelie či invaze. Využití armádních jednotek k boji s kriminalitou podle soudu odporuje ústavě i dalším zákonům Tennessee.

Město Memphis se 600 000 obyvateli má podle Reuters jedny z nejhorších kriminálních statistik v USA. Téměř čtvrtina lidí zde žije v chudobě, což je dvojnásobek celoamerického průměru.

 
Mohlo by vás zajímat

Rusové v noci útočili raketami na Charkovskou oblast, zemřela sedmnáctiletá dívka

Rusové v noci útočili raketami na Charkovskou oblast, zemřela sedmnáctiletá dívka

Skoro milion domů chtějí Rusové zabavit. Dostanou je i vrazi původních obyvatel

Skoro milion domů chtějí Rusové zabavit. Dostanou je i vrazi původních obyvatel
Infografika

Ruský "sociální výtah" stojí miliardy. Válka je drahá jako záchranka a dávky pro děti

Ruský "sociální výtah" stojí miliardy. Válka je drahá jako záchranka a dávky pro děti

V jednom je Putin jiný. Historici varují před šéfem Kremlu, Ukrajinou je posedlý

V jednom je Putin jiný. Historici varují před šéfem Kremlu, Ukrajinou je posedlý
2:08
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Donald Trump

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
Rusové v noci útočili raketami na Charkovskou oblast, zemřela sedmnáctiletá dívka

ŽIVĚ
Rusové v noci útočili raketami na Charkovskou oblast, zemřela sedmnáctiletá dívka

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 29 minutami
Utiší duši, umlčí tělo. Antidepresiva mohou dospívajícím vzít sex

Utiší duši, umlčí tělo. Antidepresiva mohou dospívajícím vzít sex

Antidepresiva pomáhají u dospívajících zvládat depresi i úzkost. Některé účinky, hlavně sexuální, ale mohou přetrvávat i roky po jejich vysazení.
před 59 minutami
Za 20 let bude zabíjet víc než infarkt a rakovina. Chorobu zastaví obyčejný vitamin D
4:30

Za 20 let bude zabíjet víc než infarkt a rakovina. Chorobu zastaví obyčejný vitamin D

Osteoporóza neboli řídnutí kostí trápí v Česku skoro milion lidí. Podle statistik už je to dokonce druhé nejčastější onemocnění po cukrovce.
před 1 hodinou
Jak světová velkoměsta dokázala zajistit dostupnější bydlení a zkrotit trh

Jak světová velkoměsta dokázala zajistit dostupnější bydlení a zkrotit trh

Pořídit si vlastní byt je ve většině evropských metropolí stále hůře splnitelný sen. Česko patří z hlediska dostupnosti bydlení mezi nejhorší.
před 1 hodinou
Gramatický maraton: 40 kvízových otázek, které odhalí každou vaši slabinu
Infografika

Gramatický maraton: 40 kvízových otázek, které odhalí každou vaši slabinu

Otestujte si svou češtinu ve 40 otázkách plných chytáků. Zvládnete projít gramatickým testem bez jediné chyby?
před 1 hodinou
Soud zablokoval nasazení Národní gardy proti kriminalitě v Memphisu

Soud zablokoval nasazení Národní gardy proti kriminalitě v Memphisu

Trump v posledních měsících nařídil vyslání Národní gardy do několika demokraty spravovaných měst.
Aktualizováno před 1 hodinou

Odvážné vzpěračky se znovu svlékly pro kalendář. Ten otevírá nová témata

Odvážné vzpěračky se znovu svlékly pro kalendář. Ten otevírá nová témata
Prohlédnout si 39 fotografií
Ani letošní podzim není výjimkou. České vzpěračky už podvanácté daly dohromady kalendář pro příští rok.
Letos vybrané modelky zapózovaly v lomu Olšovec a u rybníka Poděbrady u Olomouce.
Další zprávy