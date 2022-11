Svědectví ze zničeného Charkova: Ruští okupanti město nedobyli, tak se zuřivě mstí

Necelé čtyři kilometry dělily ruské okupanty od vstupu do Charkova. Nedostali se sem, neprorazili obrannou linii ukrajinské armády, ale svědectvím jejich zuřivé dělostřelecké palby je a nějakou dobu ještě zůstane Saltivka, čtvrť na severu tohoto druhého největšího města Ukrajiny.

Od našeho zvláštního zpravodaje - Oblast vysokých, až šestnáctipatrových paneláků je teď devátý měsíc války sídlištěm duchů. Domy mají vypálená okna a z některých se kusy zřítily do takové míry, že vypadají, jako kdyby vyvrhly vlastní vnitřnosti. Všude se válí rozbité sklo, dětská hřiště jsou prázdná a rozbitá. Do některých bytů je vidět: všechno ohořelé, stropy zřícené.

Někteří lidé se sem vracejí pro věci, další se snaží tady znovu žít. Tekoucí voda ani elektřina tu stále není. Tým opravářů s jeřábem už začal z některých domů odklízet sutiny. Kusy betonu a dalších věcí s ohromným rachotem létají dolů na zem - ale je to teprve začátek.

"Začínáme opravovat vodovody, aby tady lidé měli aspoň základ, až se vrátí. Ale jde to pomalu, i když někteří jsou netrpěliví a vracejí se už teď. Především je ale potřeba, aby už nebylo žádné ostřelování. V pondělí zase proletěly nějaké rakety," říká jeden muž z čety pracovníků, kteří dělají s jeřábem a uvnitř domů zjišťují, kde a co přesně je poškozené.

O několik bloků dál je ale úplné ticho. Jediný pohyb vydává černý kocour, běžící do opuštěného paneláku. Saltivka je válkou nejvíc zasaženou částí Charkova. Městu od ruského bombardování částečně ulevila ukrajinská květnová ofenziva v okolních vesnicích a pak v září, kdy armáda nečekaným útokem vypudila Rusy z Izjumu a dalších míst jižně od Charkova.

"Saltivka byla pod takovou palbou, že jsme tam ani nemohli rozvážet potravinovou pomoc. Naši vojáci tam nikoho nepouštěli. Přebírali jídlo a pití a dopravovali ho tam podzemní sítí sklepů a kanálů. Ale ani teď nemáme úplně klid. Rusové jsou sice vytlačeni, ale pořád sem pálí z Bělgorodu. Města hned za hranicí, ležícího sedmdesát kilometrů odtud," vypráví Alisa Venevcevová, dobrovolnice z organizace Stanice Charkov.

Ruská msta

Začátek invaze byl pro obyvatele Charkova krušný. Rusové zasypávali město raketami, pozemní jednotky se pokoušely prostřílet do centra. Pod palbou byly i silnice z města.

"Březen byl šílený, protože všechno přestalo fungovat. Potřebovali jsme léky, jídlo, jedinou schůdnou cestou byla ta z Poltavy. Nikdo pořádně nevěděl, jaká je situace, šířily se různé fámy a pořád, opravdu pořád zněla palba. Někteří lidé volali na naši linku, že potřebují pomoc, jiní ji nabízeli. Byl to strašný chaos a vypětí," vzpomíná Venevcevová, která před válkou pracovala jako manažerka jedné firmy. Ale ruská agrese jí život změnila, stejně jako mnoha dalším Charkovanům.

"Z nejhoršího jsme se dostali, humanitární krize teď ve městě není. Elektřinou musíme šetřit a má výpadky, ale vodu většina lidí doma má a zatím nemrzneme, i když Rusové ostřelují naše elektrárny a teplárny. Chtěli město dobýt, ale ukázalo se, že je pro ně moc velké. Tak se mstí tím, že ho aspoň ničí," vysvětluje dobrovolnice.

Natalia Zubarová bydlí ve Šljusarské ulici těsně vedle obřího nákupního centra Nikolsky. V březnu na centrum shodily bomby dvě ruská letadla. "Stalo se to v jedenáct večer. Výbuch vyrazil všechna okna našeho bytu a cítila jsem obrovský tlak horkého vzduchu," popisuje.

Zubarová pracuje v organizaci Maidan Monitoring Center, která se snaží dokumentovat ruské válečné zločiny v Charkově a Charkovské oblasti. "Sbíráme všechny informace a všechno fotografujeme. Za prvé abychom to uchovali jako historické svědectví a za druhé to chceme předat vyšetřovatelům, kteří se budou zločiny zabývat. Používáme také dva drony, jeden nám darem věnovala Česká kriminologická společnost," uvádí Natalia Zubarová, která momentálně pracuje z domova, protože její kancelář byla v jednom ze zhruba dvou tisíc domů, které Rusové od 24. února zasáhli.

Nedokázali nás pokořit

Od začátku invaze do konce května úřady v Charkově zaznamenaly 707 obětí mezi civilisty, z toho 36 dětí. Kolik lidí z druhého největšího města s předválečnými 1,4 milionu obyvateli uprchlo, nikdo přesně neví. Ale zřejmě více než polovina.

"Rusové si mysleli, že je tady lidé budou vítat květinami. Ale to se velmi spletli. A druhým důvodem jejich neúspěchu je to, že jsme byli nachystaní. Nevěděli jsme, kdy to bude, ale bylo jasné, že útok přijde. Naši vojáci byli kolem Charkova dobře připravení a to se potvrdilo, protože Rusové prostě nebyli schopní projít," uvádí Zubarová.

V Charkově před válkou většina lidí používala jako svůj první jazyk víc ruštinu než ukrajinštinu, mnoho lidi tu má v Rusku příbuzné nebo se s někým z Ruska zná. Masivní bombardování a pokus Rusů zmocnit se města silou ale místní lidi ve vztahu k velkému sousedovi zradikalizoval. "Lidé z Bělgorodu i z jiných částí Ruska sem jezdili nakupovat, dobře se najíst nebo tady trávit víkendy. Teď nás ostřelují a nenávidí. Přitom se modlí k Putinovi jako k nějakému Bohu. Teď se nám mstí, protože nás nedokázali pokořit," ulevuje si na nástupišti v metru čtyřicátník Andrej, který pracuje v právní kanceláři.

Metro se stalo jedním ze symbolů válečného Charkova. V jeho stanicích dlouho spaly i trávily dny tisíce lidí, kteří se tak schovávali před bombardováním. Teď funguje zadarmo, ale souprav jezdí málo, takže vagony jsou při každé jízdě naplněné až po vstupní dveře. Mezitím na koleje ve městě vyjely i nové české tramvaje, které darovala Charkovu Praha. Ruské rakety totiž kromě mnoha jiných míst zasáhly i vozovnu, kde starší české tramvaje zničily.

