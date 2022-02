Až přijde voda, vylezte na věž. Severozápad USA se snaží připravit na obří tsunami

Když v březnu 2011 zasáhlo pobřeží Japonska zemětřesení, způsobilo až čtyřicetimetrové vlny tsunami. Katastrofu nepřežilo bezmála 20 tisíc lidí, čímž se událost zařadila mezi nejničivější svého druhu v historii. Podobně silné zemětřesení a vlna tsunami podle vědců "dříve nebo později" čeká i severozápad Spojených států. Zdejší obyvatelé ale nejsou na hrozbu takového rozsahu připraveni.

Pro děti ze základní školy v Ocean Shores ve státě Washington v samém severozápadním koutě USA je to běžná rutina. Při prvních otřesech se mají schovat pod stolem, a když ty pominou, rychle běží do druhého patra, kde mají čekat na příchod možné vlny tsunami. Jenže pokud se vědci nemýlí ve svých předpovědích, taková cvičení budou zdejším dětem málo platná, píše americký list New York Times.

Pokud se dají do pohybu tektonické desky západně od zdejšího pobřeží, způsobí to podle odhadů zemětřesení o síle až devět stupňů Richterovy škály. Podobné, jako před 11 lety zasáhlo Japonsko.

Vlna by za několik málo minut zaplavila pobřeží Washingtonu, Oregonu a Severní Kalifornie, které by se ocitlo asi tři metry pod vodou. V místech, kde stojí základní škola v Ocean Shores, by záplava dosáhla sedmimetrové výšky - výrazně nad úroveň druhého patra školní budovy. Ta navíc nebyla postavena způsobem, který by tlak obří masy vody vydržel.

Důsledky by byly obrovské. Podle odhadů americké Federální agentury pro mimořádné události (FEMA) by zemřelo až 13 tisíc lidí, 27 tisíc by utrpělo zranění a až milion by přišel o střechu nad hlavou. "Tohle je jeden z případů, kdy doufám, že se věda mýlí," řekl už před několika lety regionální zástupce FEMA Kenneth Murphy pro časopis New Yorker.

Předpovědi expertů jsou ale neúprosné: pravděpodobnost, že v oblasti dojde v příštích 50 letech k zemětřesení o síle devět a více stupňů Richterovy škály, je zhruba desetiprocentní. Pravděpodobnost, že přijde o něco menší zemětřesení, je asi jedna ku třem.

V panice klíče od auta nenajdete

Geologové vědí, že podobná událost se ve zdejších vodách odehrává každých 300 až 500 let. Četnost menších otřesů je jednou za asi 250 let.

Poslední ničivé zemětřesení se tu odehrálo v roce 1700, tedy před 322 lety. "Každý rok, kdy k tomu zemětřesení nedojde, znamená vyšší pravděpodobnost, že se to stane v roce následujícím," varuje Corina Allenová, odbornice na geologické hrozby státu Washington.

Zdejší obyvatelé a úřady se na zemětřesení snaží připravit. Před sedmi lety proběhlo první velké cvičení, letos v červnu bude následovat další. Jak ale upozorňuje deník New York Times, velká část pobřežních oblastí zůstává nechráněná. Například v Long Beach ve Washingtonu měly úřady v plánu vybudovat umělý kopec, na který by se lidé mohli schovat před vlnou tsunami. Nakonec ale od plánu upustili, protože by vyvýšenina musela být mnohem větší, než jakou je možné vybudovat.

Složitě se hledá řešení i pro obyvatele Ocean Shores, kde stojí základní škola z úvodu článku. Obec leží na samé špičce úzkého poloostrova, k nejbližšímu vyvýšenému místu je to odsud necelých 13 kilometrů. Jenže aby se tam místní včas dostali, museli by to stihnout za deset minut.

"Dojde k vážnému poškození mostů a silnic, požárům nebo pádu stromů a telefonních sloupů," varuje navíc Maximilian Dixon, odborník na geologické hrozby krizového řízení státu Washington. "Lidé budou panikařit a způsobovat dopravní nehody. Pravděpodobnost, že někdo najde klíče od auta, nasedne do něj a bude mít před sebou volnou cestu do bezpečí, je velmi, velmi malá," dodává.

Vylézt na věž

Řešením pro obyvatele Ocean Shores a dalších obcí by mohly být evakuační věže. Vypadat mohou například takto.

Osvědčily se i během velkého zemětřesení v Japonsku před 11 lety, v USA by mohly poskytnout útočiště až 22 tisícům lidí. Stát Washington jich chce podél pobřeží vybudovat několik desítek, jenže zatím jsou hotové jen dvě: v areálu Oregonské státní univerzity a jako součást základní školy Ocosta ve Westportu ve Washingtonu. Třetí pro 386 lidí teď začíná vznikat na popud indiánského kmene s názvem Shoalwater Bay.

Jedna taková 15metrová stavba ukotvená hluboko v zemi vyjde asi na tři miliony dolarů, tedy v přepočtu téměř 64 milionů korun.

Zdejší obyvatele pak ještě čeká naprosto klíčový nácvik. Až se dají vody Tichého oceánu do pohybu, nebude čas váhat, kam utíkat. Už nyní místní vědí, že musí mít doma připravené evakuační zavazadlo se základními potřebami. To ale zároveň nesmí být příliš těžké, aby je při útěku, kdy jde o každou minutu, nezpomalovalo.

Věže by mohly vyrůst i na střeše školy v Ocean Shores. Tady by vlna tsunami mohla dosáhnout výšky až 18 metrů, stavba by tak musela sahat ještě aspoň o třetinu výš, míní Maximilian Dixon. Jenže zdejší obyvatelé přestavbu této a dalších ohrožených škol za celkem 110 milionů dolarů (2,4 miliardy korun) zamítli jako příliš drahou. Vlastní plán se teď proto snaží prosadit washingtonští zákonodárci.

