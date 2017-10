Ruští vyšetřovatelé prověřují smrt čtrnáctileté modelky v Číně. Stěžovala si na mnohahodinovou práci

před 51 minutami

Moskva - Ruští vyšetřovatelé začali vyšetřovat smrt čtrnáctileté ruské modelky v Číně, kde dívka pracovala během týdne módy v Šanghaji. Panuje podezření, že na vině může být přepracování, dívka si totiž stěžovala, že je z mnohahodinové práce vyčerpaná. Viníkům v případě prokázání viny hrozí podle tisku maximálně tříleté vězení.

"Případ byl otevřen podle paragrafu o usmrcení z nedbalosti," uvedla agentura Interfax. Vyšetřovatelé z modelčina rodného města Perm chtějí požádat čínskou stranu o spolupráci a o mezinárodní právní pomoc.

Náhlá smrt mladé krásky vyvolala pobouření ruské veřejnosti, která podezírá čínské zaměstnavatele, že dívku přetěžovali. Modelka si stěžovala příbuzným, že je po třináctihodinových pracovních cyklech zcela vyčerpaná. Minulou středu zkolabovala a byla převezena do šanghajské nemocnice, kde v pátek zemřela.

Čínská agentura ESEE odmítá podezření, že školačka zemřela vinou přepracování, a tvrdí, že pracovala maximálně osm hodin denně. Agentura argumentuje i tím, že dívka zemřela šest dní po týdnu módy a že ostatní modelky neměly žádné zdravotní potíže. V médiích se také objevila hypotéza, že dívka se mohla stát obětí zánětu mozkových blan po nákaze meningokokem. Podle druhé verze modelka zemřela po selhání více orgánů v důsledku sepse, tedy otravy krve.

Čínské zákony dovolují při kulturních, sportovních a podobných akcích zaměstnávat i osoby mladší 16 let, pokud k tomu dají úřady svolení. Podle listu Komsomolskaja pravda se žačka šesté třídy, 178 centimetrů vysoká Vlada věnovala modelingu od svých 12 let. Přestože už začal školní rok, přemluvila rodiče, ať jí dovolí jet do Číny, protože jinak by jí hrozila v předvádění dvouletá přestávka.