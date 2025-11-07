Zahraničí

"Šokující." Ukrajinci rozebrali ruský dron a ukázali světu, jak (ne)fungují sankce

Eliška Novotná Eliška Novotná
před 2 hodinami
Ruský dron Orion je podle ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) nabitý americkou elektronikou. Situace znepokojuje i zákonodárce napadené země, kteří opět upozorňují na nedodržování uvalených sankcí.
Ruský dron Orion | Video: YT/Ruské ministerstvo obrany

Bezpilotní letoun Orion slouží podle HUR především k monitorování otevřeného moře, navíc může nést až 250 kilogramů výbušnin. Stroj vyráběný ruskou společností Kronshtadt Group je ekvivalentem amerického dronu Reaper s podobným designem i křivkami. 

Původně ruští vojenští představitelé propagovali jeho nasazení v Sýrii, dron se ale poprvé do sériové výroby dostal až při začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu. Orion se měl stát vlajkovou lodí ruských bezpilotních letounů, tuto pozici ale nakonec zaujal íránský Šáhed, jehož výrobu Rusko v roce 2023 přesunulo do své továrny v Alabuze. 

Ruský stroj s americkými komponenty 

HUR nyní zveřejnila seznam třiačtyřiceti ruských společností, které jsou podepsány pod součástkami Orionu. "Třetina z nich není sankcionována žádnou ze zemí 'sankční koalice'," stojí v prohlášení. Mezi těmito podniky jsou identifikovaní výrobci opticko-elektronických systémů nebo materiálů používaných pro trup letounu. Jedná se tedy o klíčové prvky pro funkčnost dronu. Tyto firmy tak nejsou odříznuty od mezinárodních dodavatelských řetězců.

Složitější součástky většinou na první pohled vyrábějí ruští výrobci, ale jejich základní mikročipy a procesory pocházejí z velké části od západních výrobců, zejména od amerických. Obzvláště významnou roli ve vnitřnostech Orionu hraje elektronika od společností Motorola, AMD, Texas Instruments, Analog Devices a Maxim, a to právě i přes sankce, které mají zabránit vstupu této elektroniky do ruského vojenského průmyslu. Uvnitř je stroj až šokujícím způsobem americký, píše Kyiv Independent.

O situaci Američané vědí už dlouho. Zpráva podvýboru Senátu z loňského září ukázala, že zatímco vývoz polovodičů a mikročipů do Ruska po invazi v roce 2022 klesl, do Turecka se zdvojnásobil. Do sousedních zemí jako Gruzie se zvýšil pětatřicetkrát a do Kazachstánu dokonce tisíckrát - tyto údaje lze podle Kyiv Independentu obecně považovat za důkaz porušování sankcí třetími zeměmi. 

Ukrajinci v rámci řešení žádají lepší sledování jednotlivých prodaných komponentů. "Sledujte smlouvy," řekl poslanec Volodymyr Ariev pro Kyiv Independent. "Zavazujte společnosti, aby označovaly vývoz jedinečnými čísly a snažily se sledovat své produkty."

Tragická nehoda ruského letounu Antonov AN-24 | Video: Reuters
 
