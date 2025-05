Rusko dál provokuje v Baltském moři. Teď poslalo stíhačku do Estonska

V Baltském moři se v úterý odehrál další z mnoha příběhů o ruském tlaku na evropské země. Estonské námořnictvo si všimlo, že nedaleko jeho pobřeží, mezi Estonskem a Finskem, pluje tanker Jaguar pod vlajkou západoafrického státu Gabon a rozhodlo se jej zkontrolovat. Posádka plavidla ale odmítla uposlechnout příkazy estonských úřadů a odjela do ruských vod. Do akce se zapojila i ruská stíhačka.

Estonci k tankeru vyslali vrtulníky, letadlo a hlídkové čluny. Ministr obrany Hanno Pevkur řekl podle estonského veřejnoprávního webu ERR agentuře AK, že Estonsko všechny lodě v Baltu monitoruje - a tato zrovna upoutala jejich pozornost. "Následně jsme se připravili na to, že pokud se toto plavidlo dostane do oblasti odpovědnosti Estonska a do blízkosti Estlinku (podmořské kabely mezi Estonskem a Finskem - pozn. red.), půjdeme plavidlo doprovodit a pokusíme se zjistit, jaký je jeho status."

"Aby loď nepředstavovala hrozbu pro estonskou podmořskou infrastrukturu, byla eskortována z estonských do ruských vod," řekl Pevkur. Námořnictvo podle něj splnilo svůj úkol s tím, že kritická infrastruktura země nakonec nebyla ohrožena. Nalodění se ale nepodařilo.

Na videu, které na sociálních sítích zveřejnila posádka, je vidět, jak vrtulník a letoun prolétají okolo a jak se estonské úřady snaží loď přesvědčit, aby změnila kurz a postupovala podle jejich pokynů. Tanker ale nakonec vplul do ruských vod a zastavil u pobřeží ostrova Gogland, finsky Suursaari. Ve čtvrtek ráno pak dorazil do ruského přístavu Primorsk.

Rusové na místo vyslali stíhací letoun Su-30. "Po pokusu o zastavení tankeru, kdy kapitán hovořil plynně rusky, se o minutu později objevila ruská stíhačka, která zjevně narušila estonský vzdušný prostor, aby dala signál, že tyto tankery v Baltském moři chrání ruské vojenské síly," řekl ve čtvrtek novinářům litevský premiér Gintautas Paluckas podle Delfi poté, co s pobaltskými kolegy celou situaci konzultoval.

Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna si předvolal ruského chargé d'affaires, aby podal protestní nótu s tím, že ruské letadlo vstoupilo na území země bez povolení. Podle Rusů ovšem zase Estonci bezdůvodně napadli civilní plavidlo.

Tanker Jaguar minulý týden Britové zařadili na sankční seznam kvůli tomu, že patří k takzvané ruské stínové flotile. Ta podle odhadů zahrnuje zhruba 600 plavidel, které často mění názvy a plují pod vlajkami jiných zemí. Pomocí toho - a například také složité vlastnické struktury - se snaží obcházet sankce na ruskou ropu a vyhýbat se cenovému stropu.

Není to poprvé, co v Baltském moři došlo k něčemu podobnému. Za poslední dva roky se stalo několikrát, že lodě plující mořem poškodily podmořské kabely, v jednom případě pak dokonce plynovod spojující Finsko s Estonskem. Spekuluje se o tom, že incidenty jsou součástí ruské hybridní války proti Západu.