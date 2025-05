Utajený plán počítá s nejhorším. Britové se připravují na útok z Ruska, obavy sílí

Spojené království se tajně připravuje na přímý vojenský útok ze strany Ruska, zjistil britský deník The Telegraph. Podle novinářů země aktualizovala tajný plán obrany vlasti, který má určovat strategii pro první dny po úderu nepřátelského státu na území Spojeného království.

Britští úředníci podle Telegraphu dostali pokyn aktualizovat 20 let staré pohotovostní plány, které by zemi uvedly do válečného stavu po hrozbách útoku ze strany Kremlu. "Tajná dokumentace nastiňuje, podle jakého plánu bude vláda postupovat při případném vyhlášení války. Plán zahrnuje třeba bunkry sloužící k ochraně členů vlády a královské rodiny i ochranu vysílání státních médií a vytvoření zásob zdrojů," popsal britský list.

Mediální i politické elity Kremlu opakovaně vyhrožovali Spojenému království přímým útokem za jeho podporu Ukrajiny. "Členové vlády se obávají, že Spojené království nejenže prohraje s Ruskem a jeho spojenci na bojišti, ale bude také nepřipravené a špatně bráněné uvnitř své země," popsali novináři.

Odborníci varovali, že země bude zranitelná, kdyby došlo k útokům na kritickou infrastrukturu jako jsou plynovody, podmořské kabely, jaderné elektrárny, ale i dopravní uzly.

Tajný plán obrany vlasti Spojené království naposledy aktualizovalo v roce 2005. Jeho nynější obnova zahrnuje scénáře, při nichž by zemi zasáhly konvenční rakety, jaderné hlavice nebo by se stala útokem kybernetických útoků.

"Očekává se, že se budou řešit vojenské strategie pro železniční a silniční síť, lodě, poštu i telefonní linky. Je nepravděpodobné, že by tento dokument byl v příštích desetiletích zveřejněn, nejspíš se na veřejnost nedostane nikdy," popsal The Telegraph.

Britové v lednu zveřejnili hodnocení rizik případného válečného konfliktu a uvedli v něm, že úspěšný útok nepřítele by mohl znamenat ztráty životů civilistů i personálu záchranných složek, způsobit vážné hospodářské škody a narušit další kritická odvětví pro chod státu.

Nový britský plán je vytvořen podle vzoru knihy War Book, tajného spisu z období studené války. Ten obsahoval pokyny, jak by měla vláda reagovat na jaderný úder. Kniha byla později zveřejněna v Národním archivu.

Tehdejší publikace obsahovala evakuační plány pro premiéra a klíčové členy vlády, kteří by byli v případě bombardování Londýna odvezeni do bunkru v Cotswolds. Královna Alžběta II. měla uprchnout na královské jachtě.

