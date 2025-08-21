Zahraničí

Kaspické moře vysychá kvůli ruským přehradám na Volze, varuje Ázerbájdžán

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Rychlý pokles hladiny Kaspického moře výrazně komplikuje lodní dopravu včetně přepravy ropy a ohrožuje populace některých vodních živočichů, jako jsou tuleni. Tvrdí to ázerbájdžánští představitelé, podle nichž je za úbytkem vody v největším slaném jezeře světa kromě oteplování planety také stavba ruských přehrad na řece Volze, napsala agentura Reuters.
Pobřeží Kaspického moře poblíž ázerbajdžánské metropole Baku.
Pobřeží Kaspického moře poblíž ázerbajdžánské metropole Baku. | Foto: Reuters

Břehy Kaspického moře jsou rozděleny mezi pět států: Ázerbájdžán, Írán, Kazachstán, Rusko a Turkmenistán. I díky bohatým rezervám ropy pod jeho dnem představuje pro všechny tyto země těžba fosilních surovin významný zdroj příjmů.

Vody jezera ustupují již řadu desetiletí, v posledních letech se ale podle náměstka ázerbájdžánského ministra životního prostředí Raufa Hadžijeva tento negativní trend zrychluje. Za posledních 30 let klesla hladina o 2,5 metru, během posledního desetiletí o 1,5 metru, z čehož jen v posledních pěti letech o 93 centimetrů, řekl náměstek agentuře Reuters. Roční pokles je v současnosti mezi 20 a 30 centimetry, dodal.

"Rozšiřování pobřeží mění přirozené podmínky, narušuje ekonomickou aktivitu a vytváří nové výzvy pro udržitelný rozvoj," uvedl Hadžijev, který zastupuje svou zemi v letos vytvořené pracovní skupině s Ruskem.

Vztahy obou zemí se v posledních letech zhoršily a ani na příčiny úbytku vody v Kaspickém moři nemají stejný názor. Zatímco Moskva je vidí pouze v klimatických změnách, Baku tvrdí, že za ně může činnost přehrad na řece Volze, která představuje čtyři pětiny vody vtékající do jezera. Nová pracovní skupina má tyto rozpory pomoci překonat.

Související

Teherán je bez vody. Prezident zvažuje přesun íránského hlavního města

Teherán, ilustrační foto.

Podle Hadžijeva pokles hladiny komplikuje vjezd lodí do přístavu v Baku a ovlivňuje život čtyř milionů obyvatel země žijících v pobřežní oblasti. Přeprava ropy a ropných produktů přes největší terminál Dubendi za první polovinu letošního roku klesla na 810 tisíc tun z 880 tisíc tun ve stejném období loňska. Aby mohly velké tankery dále vplouvat do přístavu, musí jeho provozovatelé bagrovat velké objemy materiálu ze dna - jen loni to bylo 250 tisíc kubíků.

Úbytek vody podle náměstka ministra ohrožuje také populace živočichů, neboť jezero přichází o přilehlé mokřady, laguny a rákosí. Nejzasaženějším druhem jsou jeseteři, již tak ohrožení vyhynutím, kteří přicházejí o 45 procent svých přirozených životních ploch, a o spojení s řekami, kde se rozmnožují. Kaspičtí tuleni jsou rovněž ohroženi úbytkem vody a mizením sezónních ledových ker na severu jezera, které jsou důležité pro jejich rozmnožování.

 
Mohlo by vás zajímat

Slovenští vědci odmítli tvrzení, že vakcíny na covid způsobují rakovinu a mění DNA

Slovenští vědci odmítli tvrzení, že vakcíny na covid způsobují rakovinu a mění DNA

Šmejdi mají na Slovensku pré. Země čelí největší vlně podvodů v historii

Šmejdi mají na Slovensku pré. Země čelí největší vlně podvodů v historii

Festival SAIL přiváží stovky plachetnic z celého světa, oslavuje 750 let Amsterdamu

Festival SAIL přiváží stovky plachetnic z celého světa, oslavuje 750 let Amsterdamu
10 fotografií

Trump se pustil do řešení války na Ukrajině. Začalo to nečekaně

Trump se pustil do řešení války na Ukrajině. Začalo to nečekaně
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Kaspické moře Ázerbájdžán Baku vysychání Rusko Volha

Právě se děje

před 57 minutami
Slovenští vědci odmítli tvrzení, že vakcíny na covid způsobují rakovinu a mění DNA

Slovenští vědci odmítli tvrzení, že vakcíny na covid způsobují rakovinu a mění DNA

Zmocněnec slovenské vlády tvrdil, že mRNA vakcíny proti covidu-19 mohou u naočkovaných lidí vyvolat rakovinu a měnit lidskou DNA.
před 1 hodinou
Sparta - Riga 1:0. Letenští jdou do vedení, skóre otevírá Kuchta po rohovém kopu

ŽIVĚ
Sparta - Riga 1:0. Letenští jdou do vedení, skóre otevírá Kuchta po rohovém kopu

Sledujte online přenos z úvodního utkání čtvrtého předkola fotbalové Konferenční ligy mezi Spartou Praha a FC Riga.
před 1 hodinou
Šmejdi mají na Slovensku pré. Země čelí největší vlně podvodů v historii

Šmejdi mají na Slovensku pré. Země čelí největší vlně podvodů v historii

Ohroženi jsou zejména senioři, kteří v prvním pololetí přišli při uvedených podvodech celkově o více než milion eur.
před 1 hodinou
Kaspické moře vysychá kvůli ruským přehradám na Volze, varuje Ázerbájdžán

Kaspické moře vysychá kvůli ruským přehradám na Volze, varuje Ázerbájdžán

Za úbytkem vody v největším slaném jezeře světa kromě oteplování planety také stavba ruských přehrad na řece Volze.
před 1 hodinou
Co s prázdnými továrnami? A proč Munch maloval město Chemnitz? Odpověď dávají výstavy

Co s prázdnými továrnami? A proč Munch maloval město Chemnitz? Odpověď dávají výstavy

V Chemnitzu jsou letos k vidění fotografie inspirativních proměn industriálních prostor, obrazy malíře Edwarda Muncha i současný design a móda.
před 1 hodinou

Festival SAIL přiváží stovky plachetnic z celého světa, oslavuje 750 let Amsterdamu

Festival SAIL přiváží stovky plachetnic z celého světa, oslavuje 750 let Amsterdamu
Prohlédnout si 10 fotografií
Lidé v námořnických kostýmech plují ve fascinujícím průvodu plachetnic vplouvajících do přístavu, který tvoří srdce celého festivalu.
Plachetnice Antigua míjí břehy, zatímco stovky vysokých lodí pomalu zaplňují přístav hlavního města Nizozemska.
před 1 hodinou
Extra los pro Muchovou. Českou tenistku čeká v úvodu US Open ostře sledovaná Venus

Extra los pro Muchovou. Českou tenistku čeká v úvodu US Open ostře sledovaná Venus

S kariérou loučící se tenistka Petra Kvitová narazí v 1. kole US Open na Diane Parryovou, Karolína Muchová se utká s legendární Venus Williamsovou.
Další zprávy