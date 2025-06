Ruské mírové návrhy se spíše podobají kapitulačnímu ultimátu vůči Ukrajině, říká Just

Pondělní výměna mírových návrhů mezi Ruskem a Ukrajinou potvrdila, jak hluboké jsou rozdíly v představách obou stran o ukončení války. Zatímco Kyjev odmítá ruský návrh jako soubor starých ultimát, Moskva očekává reakci. Podle novináře Jiřího Justa sice existuje jistý prostor pro další jednání, ruské návrhy však spíše připomínají kapitulační ultimátum směřované Kyjevu.

Ruská strana v návrhu předložila dvě varianty: buď Ukrajina uzná ruskou kontrolu nad okupovanými oblastmi a stáhne se, nebo zůstane na aktuálních pozicích, ale přestane podnikat ofenzivní akce a zahájí se proces, který změní charakter ukrajinského státu.

Ruské mírové podmínky Mezinárodní uznání Krymu, Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti jako součást Ruské federace

Neutralita Ukrajiny - zákaz vstupu země do vojenských aliancí nebo zákaz jakékoliv vojenské činnosti třetích států na ukrajinském území

Stanovení maximálního povoleného počtu vojáků v ukrajinské armádě a množství zbraní

Potvrzení statusu Ukrajiny jako nejaderného státu

Zrušení všech sankcí a odmítnutí zavedení nových postihů

Zajištění práv, svobod a zájmů ruského a ruskojazyčného obyvatelstva

Právní zákaz "oslavování a propagace nacismu a neonacismu"

Postupné obnovení diplomatických a hospodářských styků, včetně tranzitu Varianty podmínek pro příměří Zahájení úplného stažení ukrajinských vojáků z ruského území včetně ukrajinských regionů, které Moskva okupuje a označuje za ruské.

"Balíčkový návrh" - "Zákaz přesunu" ukrajinských vojenských jednotek s "výjimkou přesunů za účelem stažení" od hranic s Ruskem, ukončení mobilizace, zahájení demobilizace a zrušení válečného stavu na Ukrajině, vyhlášení termínu prezidentských a parlamentních voleb na Ukrajině, které by měly být nejpozději 100 dní po zrušení válečného stavu

Podle spolupracovníka Aktuálně.cz a novináře žijícího v Moskvě Jiřího Justa jsou návrhy obou stran "diametrálně odlišné". Přesto podle něj existuje jistý prostor pro další jednání, zejména pokud by Ukrajina byla ochotna diskutovat alespoň o části ruského návrhu týkajícího se příměří.

Just upozorňuje, že Rusko dál trvá na dosažení svých cílů primárně vojenskými prostředky. Jednání podle něj Moskva vede spíše z donucení, například kvůli tlaku Donalda Trumpa nebo proto, že jí to momentálně vyhovuje jako taktický nástroj. Vyjednávat bude tehdy, pokud z toho bude mít zisk. Pokud ne, bude nadále používat sílu. "Předložené ruské návrhy nejsou výsledkem kompromisu, ale spíš připomínají kapitulační ultimátum směřované Ukrajině," dodává Just.

Rusko se podle něj snaží vytvářet dojem, že druhá varianta jejich návrhu, tedy příměří bez uznání okupace, je kompromisem, který představuje vstřícný krok směrem k Kyjevu. Z ukrajinské strany se prý dokonce ozvaly hlasy, že by o této variantě bylo možné alespoň diskutovat, což by mohlo znamenat drobný posun směrem k dialogu. Zároveň ale Just upozorňuje, že návrh je velmi složitý a zahrnuje zhruba 15 až 16 bodů.

Ukrajinské mírové podmínky Úplné a bezpodmínečné příměří na obloze, na zemi a na moři

Bezpodmínečný návrat všech deportovaných a nelegálně vysídlených ukrajinských dětí

Výměna všech zajatců, propuštění všech rukojmích

Pevné bezpečnostní záruky a zapojení mezinárodního společenství

Ukrajina není nucena být neutrální, může se rozhodnout, zda bude součástí euroatlantického společenství a bude směřovat ke členství v EU

Členství Ukrajiny v NATO závisí na konsensu v rámci Aliance

Na počet, rozmístění nebo jiné parametry ozbrojených sil Ukrajiny či vojsk spřátelených zemí na území Ukrajiny nelze uvalit žádná omezení

O územních otázkách se bude jednat až po úplném a bezpodmínečném příměří, výchozím bodem pro jednání je kontaktní linie

Některé sankce vůči Rusku mohou být zrušeny, ale pouze postupně s mechanismem pro obnovení sankcí v případě potřeby

Zmrazená ruská státní aktiva se použijí na obnovu Ukrajiny nebo zůstanou zmrazena až do vyplacení reparací Varianty podmínek pro příměří Úplné a bezpodmínečné příměří na obloze, na zemi a na moři alespoň na 30 dní s možností prodloužen jako nezbytné zázemí a předpoklad pro mírová jednání

Monitorování příměří pod vedením Spojených států s podporou třetích zemí

Opatření k budování důvěry - strany budou pokračovat v procesu výměny všech válečných zajatců

Bezpodmínečné navrácení všech deportovaných a vysídlených ukrajinských dětí a propuštění všech civilních zajatců Ruskem

Při předchozím jednání v Istanbulu Rusko vynechalo požadavek na omezení velikosti ukrajinské armády, nyní se však tento požadavek znovu vrátil do hry. Just míní, že jeho dřívější vypuštění bylo součástí diplomatické taktiky - nabídnout zdánlivý ústupek výměnou za protikrok. Teď Rusko tento požadavek znovu zdůrazňuje, protože demilitarizace Ukrajiny je podle něj klíčovým bodem ruské strategie. "Z pohledu Moskvy není trvalý mír možný bez zásadního omezení ukrajinských ozbrojených sil a techniky," uzavírá Just.