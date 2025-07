Rusko míří k útoku, který nemá obdoby. Vypálí 2 tisíce dronů najednou, varuje generál

Německý generálmajor Christian Freuding v rozhovoru zveřejněném německou armádou varoval před plány Ruska. Podle něj směřuje k cíli vypustit směrem k Ukrajině současně dva tisíce dronů, což by pro ukrajinské systémy protivzdušné obrany představovalo vážnou výzvu.

Ohromující číslo podle serveru Kyiv Independent přichází od Freudinga právě v době, kdy Rusko pokračuje v rozšiřování výroby dronů. Ukrajinská zahraniční zpravodajská služba (SZRU) pro web Politico už v červnu upozornila, že Kreml plánuje v roce 2025 vyrobit dva miliony dronů s pohledem z první osoby (FPV) a 30 tisíc dronů s dlouhým doletem.

Zásadní roli hrají peníze a pomoc spojenců

Freuding v rozhovoru poznamenal, že tradiční metody protivzdušné obrany, jako je zachycování dronů Šahíd drahým systémem protivzdušné obrany Patriot, nejsou nákladově efektivní. Jeden dron totiž stojí přibližně 30 až 50 tisíc eur, zatímco jedna raketa Patriot stojí kolem pěti milionů eur.

Zdůraznil tak potřebu vyvinout ekonomicky životaschopné interceptory ideálně v ceně dvou až čtyř tisíc eur za kus. Tak by Ukrajinci mohli efektivně reagovat na masové útoky ruských dronů.

Nepřímo se může podle něj Ukrajina bránit útokem na ruské výrobní závody, letiště či obranný průmysl pomocí raket dlouhého doletu. Na ty Ukrajina útočí pravidelně, požádala ale spojence o dodání dalších zbraní pro zvýšení svých schopností.

Freuding na začátku tohoto měsíce oznámil, že Ukrajina do konce měsíce začne dostávat stovky domácích zbraní dlouhého doletu v rámci dohody financované Německem.

Ukrajina zároveň zvýšila produkci vlastních dronů, které rovněž využívá při útocích na ruské regiony. Donedávna ministr obrany Rustem Umerov na konci června potvrdil, že Kyjev má v současné době kapacitu na výrobu čtyř milionů dronů ročně. Prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že země má potenciál vyrobit až osm milionů ročně, chybí ale mezinárodní finanční podpora.

"Pokud nás partneři podpoří, zachytíme všechno pomocí stíhacích dronů. A jakmile vyřešíme problém se systémy Patriot, hrozba balistických raket také zmizí," řekl podle serveru Kyiv Post Zelenskyj.

Freuding zároveň upozornil na změnu politiky Číny. Podle něj Peking zcela zastavil vývoz komponentů dronů na Ukrajinu a přesměroval tyto dodávky do Ruska. To Ukrajinu prakticky vytlačilo z trhu s technologiemi dronů a oslabilo její obranné schopnosti. "Nyní je situace taková, že Čína v zásadě vyváží výhradně do Ruska," uvedl.

Od začátku útoky dronů sílí

Drony se staly zcela zásadní součástí ruské agrese na Ukrajině a jejich využití na obou stranách během let stoupá. Podle londýnské organizace Airwars, která monitoruje válečné konflikty, vystřelily ruské síly mezi 13. zářím 2022 a 30. srpnem 2023 na Ukrajinu téměř dva tisíce dronů. V roce 2025 počet prudce stoupl - jenom v červnu tohoto roku Moskva podle Kyiv Independent vyslala 5337 dronů typu Šahíd. Dosavadní rekord padl 9. července, kdy Ukrajinci napočítali 728 bezpilotních strojů mířících z Ruska.