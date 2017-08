Rok 2016 byl podle klimatologů nejteplejší, částečně i vlivem emisí skleníkových plynů

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Podle amerického Národního úřadu pro oceány a ovzduší (NOAA) byl rok 2016 nejteplejší ze všech evidovaných let. Úřad, který sleduje klima 137 let, to uvedl ve čtvrtek ve výroční zprávě. Kromě skleníkových plynů měl na rekordní teploty vliv i klimatický jev El Niño.

Washington - Globální oteplování se podepsalo na teplotách loňského roku, který byl ze všech evidovaných let nejteplejší. Oznámil to ve čtvrtek ve výroční zprávě americký Národní úřad pro oceány a ovzduší (NOAA). Rekordních hodnot podle něj dosáhly i emise skleníkových plynů. NOAA sleduje klima 137 let. Kromě skleníkových plynů měl na rekordní teploty vliv i klimatický jev El Niño, uvedl NOAA. Rekordy americký úřad zaznamenal také pokud jde o výšku mořské hladiny a objem ledu v Arktidě i Antarktidě. Světové ledovce se zmenšily v průměru o metr, zmenšování jejich velikosti NOAA registruje každoročně už 37 let. Větší byl loni rovněž počet zaznamenaných ničivých dešťů, tropických cyklón a případů silného sucha. Dosavadnímu maximu se přiblížila teplota horních vrstev mořské vodní masy. Podle jednoho z autorů zprávy Dekeho Arndta prakticky jediným údajem, který se nevymykal normálu, bylo pokrytí severní polokoule sněhem. Teplota povrchu Země byla loni zhruba o půl stupně Celsia vyšší ve srovnání s průměrným ukazatelem za posledních 30 let. Hladina světového oceánu se zvýšila o 82 milimetrů ve srovnání s rokem 1993, kdy NOAA tento údaj měřila poprvé.