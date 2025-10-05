Zahraničí

Robbiemu Williamsovi v Turecku škrtli koncert. Lidem vadí jeho podpora Izraele

před 1 hodinou
Turečtí pořadatelé kvůli bezpečnosti zrušili úterní koncert britského zpěváka Robbieho Williamse v Istanbulu. Za rozhodnutím úřadů většinově muslimské země může být podle izraelského webu Ynet umělcova veřejná podpora Izraele.
Zpěvák Robbie Williams během svého nedělního koncertu v pražské O2 areně.
Zpěvák Robbie Williams během svého nedělního koncertu v pražské O2 areně. | Foto: Lukáš Bíba

Koncert v rámci Britpop tour se měl konat 7. října, v den druhého výročí útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael. Už několik dní ale turecké účty na sociálních sítích spolu s nevládními organizacemi podporujícími Pásmo Gazy volaly po zrušení akce a 51letého Williamse obvinily, že je sionista. Tak se označují lidé, kteří podporují politické hnutí usilující o založení a udržení židovského státu v Palestině.

Společnost Bubilet prodávající vstupenky uvedla, že koncert zrušila na žádost kanceláře istanbulského guvernéra. Ta na dotaz agentury o komentář bezprostředně nereagovala.

"Je mi velmi líto, že příští týden nebudu moci vystoupit v Istanbulu. Úřady města zrušily koncert v zájmu veřejné bezpečnosti. Poslední věc, kterou bych kdy chtěl, je ohrozit bezpečnost svých fanoušků. Všem (fanouškům) v Istanbulu se hluboce omlouvám. Rozhodnutí o zrušení bylo mimo naši kontrolu," napsal Williams na svém instagramovém účtu.

Na zpěváka podle Ynetu na sítích útočili propalestinští podporovatelé proto, že se oženil s Aydou Fieldovou, která se narodila v Turecku židovské matce. Kritizovali jej také za to, že v roce 2015 vystoupil v Izraeli a že tehdy řekl, že s manželkou vychovávají děti jako židy a dodržují židovské tradice z úcty k Izraelcům a jejich historii.

Williams naskočil do světa showbyznysu na začátku 90. let jako člen chlapecké kapely Take That. Spíš než hudebními výkony tehdy budil pozornost žerty a alkoholovými i drogovými eskapádami. Dnes patří k velkým hvězdám evropské hudební scény. V Česku naposledy vystoupil 7. září v pražské O2 areně, osm let poté, co koncertoval v pražských Letňanech.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Nyní je v pásmu podle různých zdrojů 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 zůstává naživu. Židovský stát od té doby v pásmu provádí vojenskou ofenzivu, která podle úřadů vedených Hamásem stála život více než 67 tisíc Palestinců, většinou civilistů.

 
