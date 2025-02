Rijád hostí jednání USA s Ruskem. Dorazí Putinův klíčový člověk i politický jestřáb

Michael Waltz

Bývalý důstojník speciálních jednotek armády USA, politik a podnikatel působí v Trumpově druhé administrativě jako poradce pro národní bezpečnost. Předtím byl šest let členem Sněmovny reprezentantů za 6. kongresový obvod Floridy. Do americké historie se významně zapsal tím, že byl jako první voják Zelených baretů zvolen do amerického Kongresu za republikánskou stranu.

V roce 2018 se dostal do Sněmovny reprezentantů, kde nahradil Rona DeSantise, jenž se stal guvernérem Floridy. Během svého působení v Kongresu byl známý svým tvrdým postojem vůči Číně, kterou označoval za "studenoválečného" soupeře USA. V roce 2021 byl prvním členem Kongresu, který vyzval k úplnému bojkotu zimních olympijských her v Pekingu v nadcházejícím roce kvůli údajnému genocidnímu zacházení s ujgurskou menšinou v Číně.

Waltz v lednu rezignoval na svůj poslanecký mandát, aby mohl převzít post poradce pro národní bezpečnost. Krátce po nástupu do funkce změnil svůj dřívější postoj k zákazu aplikace TikTok v USA. Válku na Ukrajině okomentoval slovy, že Spojené státy jsou připraveny aktivně pracovat na ukončení konfliktu, avšak poválečné bezpečnostní záruky pro Kyjev by měly být primárně v rukou Evropy.