"Řezník z Damašku" si užívá luxus v ruském exilu. Zradí ho Putin?

Martin Sluka Martin Sluka
před 3 hodinami
Zatímco Sýrie se vzpamatovává z dekád tyranie asadovské dynastie, její poslední vládnoucí - tedy aspoň donedávna - potomek Bašár Asad tráví většinu času hraním videoher ve svém luxusním komplexu za stovky milionů korun v centru Moskvy. Na první pohled žije pohádkově, objevily se však spekulace o vážné nemoci jeho manželky i o pokusu připravit jej o život.
Svrženému tyranovi podal pomocnou ruku ruský prezident Vladimir Putin, Asadův dlouholetý spojenec.
Svrženému tyranovi podal pomocnou ruku ruský prezident Vladimir Putin, Asadův dlouholetý spojenec.

Když se v prosinci loňského roku povstalecké síly bleskově zmocnily kontroly nad Sýrií, skončila v zemi 54 let trvající diktatura asadovské dynastie, která měla na svědomí stovky tisíc obětí, chemické útoky na civilní obyvatelstvo či masové zatýkání a mučení. Po 60letém diktátorovi Bašáru Asadovi, přezdívaném "řezník z Damašku", se tehdy slehla zem. Objevily se dokonce spekulace, že syrští rebelové sestřelili jeho letadlo, když se pokoušel uniknout ze země.

Nakonec se ovšem ukázalo, že svrženému tyranovi podal pomocnou ruku ruský prezident Vladimir Putin. Vládce Kremlu je totiž jeho dlouholetý spojenec, který během občanské války v Sýrii nechal bombardovat  Asadovu opozici.

Prozatímním prezidentem Sýrie se poté stal bývalý islamistický terorista Ahmad Šara, který se snaží o normalizaci vztahů se Západem. Asad, kterému hrozí fyzická likvidace ze strany nové syrské vlády, mezitím zmizel z veřejného prostoru.

Agentura AFP s odvoláním na své zdroje uvedla, že Šara se ve středu objevil v Moskvě, kde se setkal se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Podle zdroje agentury žádal Putina právě o vydání exprezidenta Asada.

Ruský prezident Vladimir Putin si během setkání v Moskvě potřásá rukou se syrským prezidentem Ahmedem aš-Šaráou.
Ruský prezident Vladimir Putin si během setkání v Moskvě potřásá rukou se syrským prezidentem Ahmedem aš-Šaráou.

Život za stovky milionů v centru Moskvy

Mezi tím německý deník Die Zeit přinesl svědectví o Asadově životě v exilu, které přibližuje jeho honosný život v Moskvě. Podle informací údajně žije v mrakodrapu v luxusní obchodní čtvrti Moscow-City, kde jeho rodina vlastní obrovský komplex 20 bytů rozložených na třech patrech v hodnotě více než 800 milionů korun.

Luxusní obchodní čtvrť Moscow City v ruské metropoli.
Luxusní obchodní čtvrť Moscow City v ruské metropoli.

Mrakodrap disponuje 20 metrů vysokou lobby, zalitou světlem a vyzdobenou moderním uměním. V bytě je například obrovská vyhřívaná vana před čtyřmetrovým oknem s výhledem na Moskvu, z níž lze sledovat se šampaňským v ruce ohňostroj na Den vítězství - jak pro německý list uvedla Nataša, která prodává luxusní byty v Moscow-City.

Asad má k dispozici bodyguardy placené ruskou vládou a může se volně pohybovat po Moskvě. Přesto však prý většinu času tráví doma se svým novým koníčkem - hraním online videoher.

Nemocná manželka i pokusy o atentát

Luxusu ruského exilu si Bašár Asad užívá spolu se svou manželkou Asmou, syny Hafezem a Karimem a dcerou Zein. Asma, která se narodila v Londýně do bohaté syrské rodiny, se s Asadem seznámila ještě před jeho nástupem k moci, když působil v Británii jako oční lékař.

Po provdání do autokratické rodiny si zvykla na život plný luxusu a během let manželova teroru utratila stovky tisíc dolarů za oblečení či vybavení jejich rezidence. Její život v exilu však není tak pohádkový, jak by se na první pohled mohlo zdát - Asma údajně bojuje s leukemií.

Nedávno se také vyrojily neověřené spekulace o Asadově otravě a následné hospitalizaci. Podle zdroje Syrské observatoře pro lidská práva byl Asad otráven s cílem "zkompromitovat ruskou vládu a obvinit ji ze spoluúčasti na jeho smrti".

Kreml ovšem tyto spekulace minulý týden popřel. "K žádné otravě nedošlo, a pokud se takové zvěsti objeví, nechám je na svědomí těch, kteří je šíří", cituje Daily Mail ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova.

Lavrov se také snažil ospravedlnit Putinovo rozhodnutí zachránit Asada před revolucí. "Všichni si pamatujeme osud libyjského vůdce Muammara Kaddáfího, který tak potěšil Hillary Clintonovou, když sledovala jeho fyzickou likvidaci živě v televizi a tleskala. Z čistě humanitárních důvodů jsme poskytli azyl Bašáru Asadovi a jeho rodině. Nemá žádné problémy s životem v našem hlavním městě," dodal ruský šéfdiplomat.

 
