Řecká policie postřelila převáděče, který vezl deset migrantů

před 46 minutami

Řecká policie v pondělí postřelila převáděče, který v dodávce vezl deset pákistánských migrantů. Dvaadvacetiletý muž předtím s dodávkou, kterou policisté na severu země pronásledovali, havaroval, informovala agentura AP. Z převráceného vozidla řidič vylezl a pokusil se jednomu ze zasahujících policistů vytrhnout zbraň. Byl přitom zasažen do ruky a do hýždí. Zraněný byl převezen do nemocnice i s migranty, kteří při nehodě utrpěli lehká zranění. Zásahy policie proti pašerákům lidí, kteří se snaží převézt migranty do dalších evropských zemí, jsou na severu Řecka poměrně časté. Při páteční kontrole podezřelého vozu u Soluně policie zatkla řidiče, který v nákladním prostoru převážel 90 migrantů.

