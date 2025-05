"Jako facka do tváře." Putin je pod palbou kritiky, Lipavský ho označil za zbabělce

Rusko a Ukrajina se připravují na rozhovory v Turecku. Ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj už do země přicestoval, kritizuje ale Rusko a složení jeho delegace, Vladimir Putin se jednání totiž nezúčastní. Evropští státníci na adresu Kremlu nešetří kritikou.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po příletu do Turecka. | Video: Reuters

"Je to jako facka do tváře," uvedl estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna. "To, že se Putin na jednání nedostaví, ukazuje, že nebere vážně tuto příležitost najít mír a začít vyjednávat," nechal se slyšet v Antalyi na zasedání ministrů zahraničí zemí NATO.

Na ministerském jednání se k mírovým rozhovorům a Putinově nepřítomnosti vyjádřil i český ministr zahraničí Jan Lipavský, ten je ze situace skeptický a Putina označil za zbabělce.

"Prezident Zelenskyj byl připraven dostavit se na jednání, Putin se ukázal jako zbabělec. Posílá nějakého svého ideologického zástupce," řekl ve videu, které zveřejnil na síti X.

Prezident Zelenskyj byl připraven na osobní jednání v Turecku, zatímco Putin se ukázal jako zbabělec a místo sebe posílá svého ideologického zástupce.



Více z jednání @NATO v Antalyi ve videu:point_down: pic.twitter.com/mDUVoll9rC — Jan Lipavský (@JanLipavsky) May 15, 2025

Lotyšská šéfka diplomacie Baiba Bražeová pro Radio Times uvedla, že podle ní neexistují žádné náznaky, že by Rusko usilovalo o mír na Ukrajině.

Podobná slova zazněla i od francouzského ministra Jeana-Noëlla Barrota. "V Turecku jsou ti, kteří chtějí směřovat k míru. Vladimir Putin tam není,".

Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho musí Rusové vysvětlit, o co usilují a co jejich kroky znamenají. "Míč je jasně na ruské straně hřiště,". I podle něj Moskva posílá do Turecka "juniornější" delegaci.

Optimističtější je americký prezident Donald Trump, který se sám zavázal zprostředkovat mezi Moskvou a Kyjevem příměří. Naznačil, že pokud dojde k pokroku, v pátek 16. května by se mohl rozhovorů zúčastnit.

Americký šéf diplomacie Marco Rubio novinářům v Turecku řekl, že válka na Ukrajině nemá vojenské řešení a cesta k zastavení bojů vede přes diplomacii.

Tragédie, ostuda, takhle diplomacie nemá vypadat, sepsul prezidentův poradce Petr Kolář vyslance USA Witkoffa