Šestnáctiletá dívka pobodala v Německu policistu, hlásila se k islamistům. Dostala šest let vězení

před 1 hodinou

Za vůbec první čin, který se odehrál v Německu ve jménu teroristické organizace Islámský stát, si šestnáctiletá Safie S. odsedí šest let ve vězení. Safie minulý rok v únoru sledovala dva policisty na hlavním nádraží v Hannoveru a jednoho z nich vážně zranila nožem. Při vyšetřování policie zjistila, že má dívka vazby na radikální islamisty.

Berlín – Na šest let do vězení poslal německý soud šestnáctiletou Safii S., která loni nožem zaútočila na čtyřiatřicetiletého policistu a vážně ho při tom zranila. Šlo o první čin ve jménu teroristické organizace Islámský stát v Německu.

Na dva a půl roku do vězení půjde taky dvacetiletý Němec se syrskými kořeny Muhammad Hasan, který o chystaném útoku věděl.

Safie S. si loni 26. února na hlavním nádraží v Hannoveru všimla dvojice policistů, kterým přišlo zvláštní, že je dívka sleduje.

Když ji požádali, aby se legitimovala, vrazila znenadání jednomu z nich nůž do krku a vážně ho zranila. Druhý policista dívku přemohl a zatkl.

Při pátrání po motivu tehdy patnáctileté Safie se brzy přišlo na její napojení na Islámský stát. Dívka s marockými kořeny chtěla podle německých médií původně napadnout odpůrce koránu, později si ale za terč zvolila policisty.

Ještě večer před útokem byla Safia přes internet v kontaktu s jistou Leylou ze Sýrie, kterou prosila, aby mohla další den čin vykonat. Leyla jí radila, aby se pokusila odvést pozornost policisty a aby mu vzala zbraň, se kterou by pak mohla střílet na další lidi.

První z několika

Útok Safie byl prvním v Německu, u kterého stál v pozadí Islámský stát. Další dva přišly loni v létě, kdy dvojice teroristů zaútočila v bavorských městech Ansbach a Würzburg. V obou případech si akce vyžádaly několik zraněných.

K Islámskému státu se hlásil také Tunisan Anis Amri, který při prosincovém útoku na vánoční trh v Berlíně zabil 12 lidí a další desítky zranil.

Při vyšetřování radikalizace Safie se přišlo na to, že už jako sedmiletá dívka byla v kontaktu s německým salafistou Pierrem Vogelem.

Začátkem loňského roku se Safia pokusila dostat do Sýrie, aby se tam připojila k IS. Nedostala se ale dál než do Istanbulu, kde si ji vyzvedla její matka. Když se obě vrátily do Německa, čekali už na ně policisté, kteří Safii zabavili její mobilní telefon. K překladu arabsky psaného návodu k útoku nožem se ale vyšetřovatelé dostali až v březnu, tedy až po její násilné akci.

Státní zastupitelství požadovalo pro dívku trest ve výši šesti let odnětí svobody za pokus o vraždu, těžké ublížení na zdraví a podporu Islámského státu. Obhajoba žádala o mírnější trest výhradně za těžké ublížení na zdraví.

Soud v Celle v Dolním Sasku, který se uskutečnil za přísných bezpečnostních opatření, rozhodoval vzhledem k věku Safie S. s vyloučením veřejnosti a nakonec se přiklonil jednoznačně na stranu obžaloby.

autor: ČTK