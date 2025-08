Při střetech na jihu Sýrie zemřeli nejméně čtyři lidé, uvedla organizace

Nejméně čtyři lidé v neděli zemřeli při nových střetech v jihosyrské provincii Suvajda, uvedla podle agentury AFP Syrská organizace pro lidská práva (SOHR). V této oblasti obývané převážně drúzskou menšinou bylo před dvěma týdny vyhlášeno příměří, jež ukončilo boje se stovkami obětí.

Nedělní boje začaly střety u strategicky položeného kopce Tal Hadíd, který je pod kontrolou vládních sil a z něhož lze pozorovat značnou část oblasti. Syrské ministerstvo vnitra z útoku obvinilo milice loajální jednomu z drúzských vůdců Hikmatu Hadžrímu, který v minulosti opakovaně žádal o intervenci Izraele. Při střetech zahynuli tři členové vládních bezpečnostních složek a jeden ozbrojenec z místních skupin.

Přístupová cesta z Damašku do Suvajdy je od 20. července uzavřena. Z její blokády se vzájemně obviňují obě strany. Do oblasti přesto podle AFP v minulých dnech dorazilo několik konvojů OSN s humanitární pomocí, dnes ale ministerstvo vnitra oznámilo, že koridor byl z bezpečnostních důvodů dočasně uzavřen.

SOHR už v sobotu informovala o dalších střetech ozbrojenců z beduínských kmenů a drúzských milic. Nepřátelství mezi těmito skupinami se v polovině minulého měsíce znovu vyhrotilo a vedení země do oblasti poslalo vládní jednotky. Jejich členové podle SOHR straní sunnitských beduínským kmenů. Do konfliktu se letecky zapojila i izraelská armáda, která to zdůvodnila snahou chránit menšinové drúzy a která ostřelovala i vládní budovu v Damašku; podle některých zdrojů šlo o ministerstvo obrany.

Po týdnu červencových bojů v provincii Suvajda, které podle SOHR stály životy více než 1100 lidí, většinou z řad drúzů, oznámil syrský prezident Ahmad Šara v oblasti příměří a vyslal tam jednotky vnitřní bezpečnosti. Ty mají podle něj chránit civilisty a ukončit chaos vyvolaný sektářským násilím.

Drúzové jsou náboženská menšina, která má kořeny v šíitském směru islámu a žije zejména v Sýrii, kde tvoří asi tři procenta populace, a také v Libanonu či Izraeli. Drúzové v Izraeli jsou loajální vládě, která se označuje za jejich ochránce podle BBC i proto, že drúzové slouží v izraelské armádě. V Izraeli a na jím okupovaných Golanských výšinách žije kolem 152 tisíc drúzů.

Střety v provincii Suvajda jsou dalším testem pro vládu prozatímního prezidenta Šary po vlně násilí proti příslušníkům alavitské menšiny v pobřežních regionech, kde začátkem března zemřelo na 1500 lidí. Podle Šary byly násilnosti vůči alavitům důsledkem útoků ozbrojenců na bezpečnostní složky nového syrského vedení. Alavité jsou náboženská menšina, která má kořeny v šíitské větvi islámu a patřil k ní i bývalý prezident Bašár Asad.

Asada svrhlo loni 8. prosince Šarovo sunnitské uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS), jemuž se během necelých dvou týdnů podařilo to, o co se různé další povstalecké skupiny snažily během občanské války od roku 2011. Šara, který měl před lety vazby i na teroristickou síť Al-Káida, jako lídr země slibuje rovná práva pro všechny náboženské a etnické menšiny v zemi. Minulý týden vláda oznámila, že má v plánu v září uspořádat v Sýrii parlamentní volby.