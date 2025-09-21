Zahraničí

Při střelbě na svatbě v americkém country clubu zemřel člověk, další jsou zranění

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Jeden člověk zahynul a další utrpěli zranění poté, co v noci na neděli SELČ ozbrojený muž začal střílet v country klubu ve městě Nashua v americkém státě New Hampshire. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na tamní úřady.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Bleskově

Generální prokurátor John Formella a policejní náčelník Kevin Rourke sdělili, že na místě zemřel dospělý muž.

Úřady uvedly, že podezřelý, který byl zadržen na místě činu, je rovněž dospělý muž. Ujistily, že dřívější zprávy o dvou střelcích byly mylné. Policie uvedla, že veřejnosti nehrozí žádné další nebezpečí. Informace o stavu zraněných nejsou ještě k dispozici.

Vyšetřovatelé stále pracují na zjištění motivu střelce, uvedl Peter Hinckley z úřadu generálního prokurátora New Hampshire.

Tom Bartelson z Pepperellu ve státu Massachusetts, který byl v country klubu, popsal chaotickou scénu, jež se odehrála během svatby jeho příbuzného. Řekl, že slyšel střelce říkat "děti jsou v bezpečí" a "svobodu Palestině". Zdálo se mu, že střelec na někoho cíleně míří.

"Sešli jsme se na tanec pro nevěstu a ženicha - a pak vypukl chaos," řekl. "Slyšeli jsme asi šest výstřelů a všichni se schovávali do úkrytu a spěchali do bezpečí a podobně," vylíčil. Někteří lidé upadli a pokoušeli se z místa utéct. Zavládla panika. "Snažili jsme se udržet členy rodiny v bezpečí," řekl.

