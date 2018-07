Prastaré nástroje popřely teorie vědců. Lidé přišli do Asie o tisíce let dříve, než se myslelo

před 1 hodinou

Lidé migrovali z Afriky do Asie o zhruba 270 tisíc let dříve, než se předpokládalo. Dokazuje to nález 96 nástrojů v Číně.

Peking - Lidé osídlili první území v Asii o zhruba 270 tisíc let dříve, než se předpokládalo. Zjistili to čínští archeologové, kteří na severu Číny našli kamenné nástroje staré 2,1 milionu let. Dosud byly přitom za nejstarší lidskou stopu mimo africký kontinent považovány ostatky člověka nalezené v Dmanisi v dnešní Gruzii. Ty jsou 1,8 milionu let staré a zanechal je tam rod Homo erectus (člověk vzpřímený). Earliest evidence of humans outside Africa https://t.co/6hyCzyng38 — BBC Science News (@BBCScienceNews) July 11, 2018 "Náš objev znamená, že je nyní třeba přehodnotit čas, kdy první lidé opustili Afriku," komentoval výsledky studie její spoluautor Robin Dennell z Exeterské univerzity v Anglii. Právě Afriku považuje valná většina odborníků za původ rodu Homo. Na výzkumu se podíleli hlavně vědci z Číny pod vedením Čao-jü Čua z čínské akademie věd. Studii zveřejnil ve středu odborný časopis Nature. Nalezené artefakty Výzkumníci našli celkem 96 nástrojů v 17 různých vrstvách sedimentu, které leží na náhorní plošině v oblasti zvané Šang-čchen. Vědci stáří předmětů určili pomocí metody zvané paleomagnetismus. Vědci objevili na vrcholu mozambického vulkánu panenský prales. Neznali ho ani místní domorodci číst článek Jde o kameny různého typu, většina z nich pochází z horniny kvarcit. Podle Exeterské univerzity byly úmyslně opracované. "Sloužily k výrobě ostrých úlomků, jimiž se dalo řezat nebo sekat," vysvětlil Dennell. Od kterého hominida ale tyto kameny pochází, není jasné. Žádné lidské ostatky se archeologům v čínské oblasti nepodařilo nalézt. "Najít artefakty, které jsou dva miliony let staré, a tedy i nejstarší mimo Afriku, bylo pro mě jako pro paleoantropologa velmi vzrušující. To i více lidí vylezlo na Mount Everest, než kolik tak starých nástrojů bylo kdy objeveno," citoval Dennella časopis National Geographic. Dennell se také domnívá, že by se badatelům mohlo podařit nalézt ještě starší stopy, a sice v západní Asii, která Africe leží nejblíže. "Mohli bychom nalézt nějaké starší důkazy v místech, jako je Indie nebo Pákistán… Zatím důkazy nejsou tak jednoznačné," upozornil Dennell s tím, že odborníci před sebou mají ještě dlouhou cestu, aby stoprocentně dokázali dřívější výskyt lidí v Asii.