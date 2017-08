Povinný džihád. Před novým nařízením islamistů prchají další tisíce Syřanů

před 22 minutami

Radikální organizace Islámský stát (IS), která ovládá téměř celou východní syrskou provincii Dajr az-Zaur, vyhlásila pro muže povinnou účast ve svaté válce. Podle agentury AFP jim dala týden na to, aby se zapsali v náborových kancelářích. Syřané z Dajr az-Zauru proto začali prchat po tisících. Mnozí skončili v táboře pro uprchlíky v sousední provincii Hasaká na severovýchodě Sýrie. Pro asi 7100 běženců je k dispozici 400 stanů označených logem Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Je mezi nimi sice vidět ženy i děti, ale hlavními obyvateli jsou mladíci. "IS nám řekl, že účast na džihádu teď bude povinná. Většina mladých to ale odmítla," řekl jeden z prchajících Mahmúd Alí.

