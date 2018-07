Pompeo: KLDR dál vyrábí štěpný materiál pro jaderné zbraně. Je před námi zatraceně dlouhá cesta

Podle amerického ministra zahraničí Mika Pompea je KLDR stále největší hrozbou pro bezpečnost USA.

Washington - Severní Korea nadále vyrábí štěpný materiál pro výrobu jaderných zbraní. Členům zahraničního výboru Senátu amerického Kongresu to ve středu řekl ministr zahraničí Mike Pompeo.

KLDR je podle něj nadále největší hrozbou pro bezpečnost Spojených států. Americký prezident Donald Trump se na nedávném summitu se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem dohodl na postupné denuklearizaci Korejského poloostrova.

"Ano, je to tak… Ano, nadále vyrábějí štěpný materiál," odpověděl Pompeo na otázku demokratického senátora Eda Markeyho. Na některé jiné otázky senátorů týkající se Severní Koreje ale odpovědět odmítl. Například na ty, zda se KLDR nadále snaží vyvinout podmořské balistické střely či zda jaderný program Severní Koreje jako takový pokračuje.

Druhou z otázek Pompeo nezodpověděl podle svých slov vzhledem k tomu, že slyšení v Senátu je veřejné. Veřejné prohlášení k této otázce by totiž podle něj nepomohlo "při složitých jednáních s nelehkým protivníkem". Celkově podle něj jednání s Pchjongjangem pokročila. "Přiznávám ale, že je před námi ještě zatraceně dlouhá cesta," dodal.

Pompeo zároveň zdůraznil, že americká diplomacie se vůči KLDR chová trpělivě, ale nedopustí, aby se "proces denuklearizace protahoval do nekonečna". Trump je podle ministra nicméně nadále optimistický a přesvědčený, že denuklearizace Korejského poloostrova lze dosáhnout.

List The Washington Post (WP) s odvoláním na své zdroje přitom nedávno informoval, že je Trump naštvaný kvůli podle něj nedostatečnému pokroku v jednáních. "Severní Korea neodpálila raketu devět měsíců. Stejně tak žádné jaderné testy. Japonsko je šťastné, celá Asie je šťastná. Ale falešné zpravodajství říká, aniž by se mě zeptalo (vždycky anonymní zdroje), že jsem naštvaný, protože to nejde dostatečně rychle. Špatně, velmi šťastný!" napsal Trump v reakci na článek WP na Twitteru.

