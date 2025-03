Po útěku do Moskvy se po Asadovi slehla zem. Rusové ho ale ještě můžou využít

Bašár Asad vládl v Sýrii dlouhých 24 let, než byl vloni v prosinci svržen. Následoval úprk do exilu do Moskvy. Od té doby Asad fakticky zmizel. "Asadovo stažení se z veřejného dění naznačuje, že režim byl rozbit napadrť a Asad nemá v rukou žádné karty. Rusové by ho jednou klidně mohli i vydat v rámci nějakého politického handlu," říká pro Aktuálně.cz Josef Kraus, expert na Blízký východ.

Poslední a zároveň jediné výraznější útržky informací o Asadovi v Moskvě, které se dozvěděla širší veřejnost, se datují zhruba měsíc zpátky. Tehdy izraelský deník Jisra'el ha-jom vyzpovídal moskevského novináře, který pod podmínkou anonymity mimo jiné řekl, že novináři v Rusku mají zakázáno pokrývat Asadovy aktivity.

I kdyby tomu tak nebylo, Asad se prý v Rusku jakéhokoliv pro média zajímavého života straní. "Neznám správné vysvětlení, ale jedna věc je nesporná. Asada nikdo neviděl na žádném večírku, kterými se moskevská elita pyšní," prohlásil novinář. Podle Josefa Krause, experta na Blízký východ z Masarykovy univerzity, je zdrženlivost bývalého syrského prezidenta na místě hned z několika úhlů pohledu.

"Čelí mezinárodnímu zatykači kvůli obvinění ze spoluúčasti na zločinech proti lidskosti, je pochopitelné, že se snaží zůstat stranou. Jeho mezinárodní kredit je navíc nyní nízký, nemá světu co nabídnout. Kdyby ještě měl nějaký částečný vliv, třeba právě v Sýrii, tak by se toho snažil využít. Asadovo stažení se z veřejného dění však naznačuje, že režim byl rozbit napadrť a Asad nemá v rukou žádné karty," vysvětlil Kraus pro Aktuálně.cz.

Chtít být vidět na veřejnosti by pak dle odborníka bylo ze strany Asada pouze otázkou ega. "A na to Asad vysazený nikdy nebyl. Nikdy nebudoval kult osobnosti jako libyjský vůdce Muammar Kaddáfí nebo irácký Saddám Husajn," popsal Kraus a rovněž upozornil i na médii zmapovaný fakt, že manželka Asma Asadová trpí agresivní formou leukemie. "Dovedu si představit, že i z čistě lidského hlediska se Asad nyní věnuje spíše jí," dodal odborník.

Finančně zajištěný je přitom Asad zřejmě dostatečně. Například podle britského listu The Financial Times nechal jen v letech v letech 2018 až 2019 do Moskvy vyvézt téměř 250 milionů dolarů v hotovosti (zhruba šest miliard korun). Bankovky vážily bezmála dvě tuny. Ze Sýrie vyvedené peníze údajně přispívaly na ruskou vojenskou podporu Asadova režimu, ale zároveň je syrský vůdce využíval i pro své osobní účely. Celkové jmění rodiny Bašára Asada bylo americkým ministerstvem zahraničí odhadováno na dvě miliardy dolarů (okolo 48 miliard korun).

"Korupce za Asada nebyla okrajovou záležitostí ani vedlejším efektem konfliktu. Byl to způsob vlády," uvedl pro The Financial Times analytik Ejád Hamíd z lidskoprávní organizace Syrian Legal Development Programme. Dle údajů investigativní nevládní organizace Global Witness Asadova rodina v Rusku dlouhé roky významně investovala do nemovitostí.

Jen do roku 2019 koupila ve dvou moskevských mrakodrapech byty v hodnotě nejméně 40 milionů dolarů (téměř miliarda korun). V jednom z nich nyní Asad podle ruského novináře, který se vyjádřil pro izraelský deník Jisra'el ha-jom, zřejmě bydlí. "Asad se podle mě časem pustí do podnikání, když ne osobně, tak prostřednictvím svých dětí, potažmo rodiny," předpověděl dále novinář.

Podle něj Asadův bratranec Ijád Machlúf v květnu roku 2022 založil v Moskvě realitní společnost. Syn zase v roce 2024 dokončil studium na Moskevské státní univerzitě. Pro Asada je přitom hlavní prioritou, aby režim ruského prezidenta Vladimira Putina nebyl ochotný jej vydat. Jak již bylo zmíněno, svržený syrský vůdce čelí mezinárodnímu zatykači kvůli obvinění ze spoluúčasti na zločinech proti lidskosti za použití chemických zbraní v roce 2013.

"V Rusku dnes může být pod dvojí ochranou. Můžou na něj dohlížet, aby se mu nic nestalo, ale zároveň také, aby jim tam nedělal nějakou neplechu. Koneckonců Rusové by Asada jednou klidně mohli i vydat v rámci nějakého politického handlu. Oni sice chtějí spojencům ukázat, že se o ně postarají, kdyby bylo nejhůř, ale jinak nemají moc důvodů Asada nějak dramaticky bránit," řekl Kraus.

Podle něj by Rusové mohli Asada teoreticky "směnit" s novým syrským režimem třeba za udržení svých vojenských základen v Sýrii. "Není to pravděpodobné, ale stát se to může," uzavřel Kraus. O něčem podobném přitom již média spekulovala koncem ledna. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podobné zprávy tehdy komentovat odmítl.

