Pitva podle saské policie potvrdila, že úmrtí českého chlapce byla nehoda

před 4 hodinami
Pitva potvrdila, že úmrtí třináctiletého českého chlapce v Sasku byla tragická nehoda. Uvedlo to v pondělí policejní ředitelství ve Zhořelci (Görlitz). Zopakovalo, že nemá žádné náznaky, které by svědčily o cizím zavinění či spáchání trestného činu.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: iStock

Chlapec zmizel v Sasku v neděli 10. srpna, východně od města Hoyerswerda po něm pak pátrala více než stovka policistů a záchranářů. V úterý policie uvedla, že našla jeho tělo poblíž železniční trati v obci Knappenrode. Místo nálezu leží méně než deset kilometrů od kempu u jezera, odkud chlapec zmizel.

Pitva podle pondělního sdělení policie "potvrdila dosavadní výsledek vyšetřování". Vyšetřovatelé po zhodnocení všech důkazů nadále předpokládají, že smrt byla tragickou nehodou. "Nemáme naprosto žádné indicie, které by svědčily o cizím zavinění, ani žádné indicie, že by šlo o trestný čin," dodala saská policie.

 
