Piráti u pobřeží Somálska zaútočili na tanker a vnikli na jeho palubu

Soukromá bezpečnostní firma Ambrey útok potvrdila a upřesnila, že cílem byl tanker, který pod maltskou vlajkou plul z Indie do jihoafrického Durbanu.
Firma Ambrey dodala, že se zřejmě jednalo o útok somálských pirátů, kteří podle zpráv v posledních dnech působili v této oblasti a údajně zajali íránskou rybářskou loď, kterou nyní používají jako základnu pro své operace. Írán únos rybářského plavidla nepotvrdil.
Pirátství u somálského pobřeží dosáhlo vrcholu v roce 2011, kdy bylo hlášeno 237 útoků. Počínání somálských pirátů v této oblasti tehdy stálo světovou ekonomiku podle monitorovací skupiny Oceans Beyond Piracy přibližně sedm miliard dolarů (v současnosti asi 148 miliard korun); z toho 160 milionů dolarů bylo zaplaceno jako výkupné, dodala AP.
Množství útoků somálských pirátů se podařilo snížit díky zvýšené mezinárodní hlídkové aktivitě i posílení somálské centrální vlády. V uplynulém roce však somálští piráti útoky obnovili, částečně i kvůli nejisté situaci způsobené útoky jemenských rebelů v koridoru Rudého moře v souvislosti s válkou mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás v Pásmu Gazy.
Podle Mezinárodního námořního úřadu bylo v roce 2024 u Somálska hlášeno sedm incidentů. V letošním roce už somálští piráti zajali několik rybářských lodí.