Papež Lev XIV. oznámil první zahraniční cestu, výběr zemí všechny překvapil

Turecko bude první zahraniční zemí, kam papež zavítá na oficiální návštěvu. Stane se tak od 27. do 30. listopadu. Vypraví se tam u příležitosti 1700. výročí nicejského koncilu, který je velmi významnou událostí pro křesťanství. Očekává se, že papež navštíví turecké město Iznik, kde se koncil konal, a že se setká s konstantinopolským patriarchou Bartolomějem.
Vatikán popisuje cestu jako pouť, což naznačuje, že návštěva bude mít především duchovní náplň. Je tak otázkou, zda a s jakými politiky se papež v Turecku případně setká.
Z Turecka papež odletí do Libanonu, kde setrvá do 2. prosince. Cesta do země, kde vedle sebe v někdy náročném soužití žijí křesťané a muslimové, může být podle pozorovatelů příležitostí pro posílení dialogu mezi konfesemi.
Libanon se navíc snaží pozvednout po loňské válce s Izraelem. Země řeší i vnitropolitické napětí, například ohledně požadavku vlády, aby šíitské hnutí Hizballáh odevzdalo své zbraně. To ale organizace odmítá. Lhůta pro odzbrojení by měla uplynout na konci prosince.
Do Turecka kvůli výročí nicejského koncilu a do Libanonu chtěl odcestovat i papež František, který zemřel v dubnu. Cesty se však neuskutečnily kvůli zdravotním problémům Františka.