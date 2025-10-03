Zahraničí

Klaus řečnil v Maďarsku o Thatcherové, v Budapešti se potkal s Orbánem

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Maďarský premiér Viktor Orbán se ve své kanceláři v Budapešti setkal s bývalým českým prezidentem Václavem Klausem, uvedla agentura MTI s odvoláním na sdělení Orbánova úřadu. Bývalý prezident je v Budapešti na konferenci, kterou pořádá místní konzervativní středisko Danube Institut, dodala MTI.
Setkání Viktora Orbána s Václavem Klausem v Budapešti.
Setkání Viktora Orbána s Václavem Klausem v Budapešti. | Foto: Reuters

Klaus na konferenci přednesl projev ke 100. výročí narození bývalé britské premiérky Margaret Thatcherové, vyplývá z informace na webu Institutu Václava Klause. "K mé velké lítosti se dnešní politická realita, současné intelektuální klima i veřejná nálada velmi vzdálily od jejích názorů a její doby. Jak v mé vlastní zemi, tak v celé Evropě," řekl Klaus.

Vyzdvihl, že Thatcherová se stavěla proti posunu Evropského společenství od ekonomické integrace k politickému sjednocení, a připomněl, že svého času se pokoušel o totéž. "Viktor Orbán to v těchto dnech odvážně dělá znovu a znovu, nově ustanovení Patrioti pro Evropu slibují podobný přístup. Obávám se však, že se pomalu, ale jistě posouváme do světa, kterému Margaret Thatcherová tak úspěšně oponovala během svého života a politické kariéry. Teď bychom ji potřebovali," dodal.

Klaus a Orbán se mohli setkat loni v září, kdy patřili mezi pozvané hosty oslavy 80. narozenin bývalého českého prezidenta Miloše Zemana.

Setkání Viktora Orbána s Václavem Klausem v Budapešti.
Setkání Viktora Orbána s Václavem Klausem v Budapešti. | Foto: Reuters

Orbán v pátek v pravidelném rozhlasovém vystoupení prohlásil, že Maďaři nechtějí být v Evropské unii s Ukrajinou. Osud Ukrajiny je žít vedle Ruska a být "v neustálé válce s Rusy", ale pro Maďary "není užitečné nést břemeno, kterým trpí (Ukrajina)".

Maďarsko se chce ušetřit toho, aby bylo ve federálním systému, kde by bylo ve válce s Ruskem po boku Ukrajiny. "Nechceme za Ukrajinu umírat," řekl. "Chceme dát tolik peněz, kolik můžeme, ale nemohou si (Ukrajinci) nárokovat právo brát peníze z kapes maďarského lidu jen proto, že je potřebují. Neměli by být přijati do EU," prohlásil premiér podle MTI.

 
