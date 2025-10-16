Zahraničí

Záběry, při kterých tuhne krev. Vojáka pod zdrcující palbou zachránil nezvyklý hrdina

před 1 hodinou
Ukrajinský robot Zmii evakuoval a zachránil těžce zraněného vojáka z 11. útočného praporu 59. brigády na frontě v Pokrovsku. První místopředseda ukrajinské vlády a ministr pro digitální transformaci Mychajlo Fedorov zveřejnil video, kde je vidět, jak robot vyzvedl vojáka z frontové linie pod intenzivní ruskou palbou.
Záběry ukazují, jak robot Zmii zachránil ukrajinského vojáka pod intenzivní palbou Rusů | Video: Facebook/Mychajlo Fedorov

Na záběrech je vidět, jak vojáci zraněného kolegu nakládají na evakuačního robota. Podle Fedorova se Rusové v tu chvíli nacházeli jen 20 metrů od robota, informoval web Ukrajinska pravda.

"Při této akci se Zmii dostal pod silnou palbu nepřítele. Robot odolal zásahům kulkami ráže 5,45, blízkým výbuchům, 152mm granátům, výbuchu miny a útoku nepřátelského dronu - a pouze dočasně ztratil kontakt," popsal ministr pro digitální transformaci ve svém příspěvku na Facebooku.

Foto: Rovertech

Kontakt se nakonec podařilo obnovit. "Robot úspěšně přepravil zraněného vojáka na evakuační místo, kde na něj už čekali zdravotníci. Voják je naživu a v současné době prochází rehabilitací," doplnil Fedorov.

Pozemní robot Zmii Logistic váží 850 kilogramů, dosahuje rychlosti 10 kilometrů za hodinu a má dojezd 20 kilometrů. Jeho nasazení trvá až tři minuty a je schopen unést až 500 kilogramů. 

Podobný robot Zmii-500 ukrajinské brigády Chartija začátkem srpna zachránil zraněného vojáka, když urazil vzdálenost 34 kilometrů.

Putinův režim ji chtěl ve vězení zničit. "Jenže udělali chybu," popisuje Skočilenková (celý článek s videem zde)

Spotlight Aktuálně.cz - Alexandra Skočilenko | Video: Tým Spotlight
 
