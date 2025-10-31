Zahraničí

Od pláží po sjezdovky - kamery v Číně sledují všechno a všechny

Čínská vláda pokryla zemi největší sítí sledovacích kamer na světě. Některé jsou otočné, což zajišťuje široký výhled na veřejná náměstí, jiné skenují poznávací značky projíždějících vozidel, takže policie může auta sledovat v reálném čase. V noci se po celých čínských městech kamery rozsvítí a osvětlují uličky a nároží. Uvedla to agentura AP.
Foto: Reuters

Čínská vláda v posledních desetiletích spustila řadu technologicky vyspělých programů, jejichž cílem je sledovat celou zemi, včetně projektů Sky Net (nebeská síť) a Golden Shield (zlatý štít).

Nejnovější projekt tohoto typu nese označení Süe-liang (ostré oči), což je odkaz na citát zakladatele komunistické Číny Mao Ce-tunga. Ten kdysi řekl, že "lidé mají ostré oči", když obyvatele vyzýval, aby vymýtili sousedy, kteří se stavějí proti socialistickým hodnotám.

Americké technologie pomohly vybudovat čínský dohled

Investigativní novináři agentury AP zjistili, že americké firmy do značné míry navrhly a vybudovaly čínský sledovací stát a sehrály mnohem větší roli v umožnění porušovat lidská práva, než se dosud vědělo. Americká vláda opakovaně povolovala a dokonce aktivně pomáhala americkým firmám prodávat technologie čínské policii, vládě a sledovacím společnostem, zjistila agentura AP.

Kamery rozmístěné po celé Číně jsou propojeny v policejních systémech, které úřadům umožňují v zemi sledovat a kontrolovat prakticky kohokoli. Často se tak zaměřují na osoby vnímané jako hrozbu pro stát, jako jsou disidenti, věřící nebo příslušníci některé z etnických menšin.

Na základě pokynů z Pekingu zajistit "stoprocentní pokrytí" v klíčových veřejných prostorách nainstalovaly úřady po celé zemi kamery s rozpoznáváním obličeje, a to i na tak neobvyklých místech, jako jsou sjezdovky, pláže, odlehlé venkovské silnice nebo Velká čínská zeď.

Návštěvníky Pekingu vítá řada kamer, pod nimiž se na obrazovce objevuje nápis "Tady začíná úžasná cesta po Číně!".

Zbourané čtvrti pro dohled bez slepých míst

Na některých místech nechaly čínské úřady zbourat celé čtvrti a částečně je přestavěly, aby mohly kamery snáz sledovat okolí. Historická čtvrť starobylého města Kašgar v Sin-ťiangu, které leží na Hedvábné stezce a kdysi bylo bludištěm klikatých uliček, byla zbourána a přestavěna. Následně tam vznikly širší ulice s tisíci kamerami, jež se v noci rozsvítí.

Analytici tvrdí, že čínská města, silnice a vesnice jsou nyní posety více kamerami než zbytek světa dohromady a že tam připadá asi jedna kamera na každé dva obyvatele. Cíl je přitom podle úřadů jasný: naprostý dohled v každém koutě země, kde se nenajde jediné slepé místo.

 
