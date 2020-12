Krvavé boje se vrátily do Karabachu i Etiopie. Letošní konflikty objektivem fotografů

Obvodní soud pro Prahu 1 uložil bývalému kapitánovi někdejší Státní bezpečnosti (StB) Vladimíru Marečkovi trest 5,5 roku vězení za podíl na akci Asanace, při níž komunistický režim na přelomu 70. a 80. let šikanoval své odpůrce a snažil se je vypudit z Československa. Informoval o tom server iDNES.cz. Marečkův nadřízený Milan Douša dostal tříletou podmínku. Tresty nejsou pravomocné, oba muži se odvolali.

Rozsudek získala redakce na základě informačního zákona. Mareček je stíhán za to, že v letech 1977 až 1981 ztrpčoval život chartistovi Václavu Komedovi a jeho blízkým. Kvůli neustávající šikaně muž vycestoval s rodinou v roce 1981 do Rakouska. Následně se dostal do Spolkové republiky Německo. Kvůli neznalosti prostředí i jazyka tam měl podle spisu s názvem Venda, který na něj StB dál vedla, existenční potíže. Hlavní líčení začalo před dvěma lety.