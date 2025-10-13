Zahraničí

Nobelovu cenu za ekonomii získali tři vědci. Zkoumají vliv inovací na ekonomiku

ČTK ČTK
Aktualizováno před 40 minutami
Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali Joel Mokyr, Philippe Aghion a Peter Howitt za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst. Oznámila to v pondělí švédská Královská akademie věd. Po týdnu tak skončilo vyhlašování letošních nositelů tohoto prestižního ocenění, kdy byli postupně zveřejňováni laureáti cen za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír.
Profesor John Hassler (zleva), Hans Ellegren, stálý tajemník švédské Akademie věd, a profesorka Kerstin Enflo oznamují jména laureátů Nobelovy ceny za ekonomii.
Profesor John Hassler (zleva), Hans Ellegren, stálý tajemník švédské Akademie věd, a profesorka Kerstin Enflo oznamují jména laureátů Nobelovy ceny za ekonomii. | Foto: ČTK

Trojice podle akademie obdržela ocenění za vysvětlení hospodářského růstu, který podporují inovace. "Laureáti nás naučili, že trvalý hospodářský růst nelze brát jako samozřejmost. Po většinu lidských dějin byla normou ekonomická stagnace, nikoli růst. Jejich práce ukazuje, že si musíme být vědomi hrozeb pro pokračující růst, a těm čelit," uvedla akademie.

Mokyra ocenila akademie za "identifikaci předpokladů pro udržitelný růst prostřednictvím technologického pokroku". Mokyr je Američan židovského původu narozený v Nizozemsku.

Francouz Aghion a Kanaďan Howitt ocenění získali za "teorii udržitelného růstu prostřednictvím kreativní destrukce". Pojmem kreativní destrukce se označuje proces, ve kterém prospěšné inovace nahrazují starší technologie a podnikatelské struktury.

Mokyrovi i Howittovi je 79 let, oba působí na univerzitách ve Spojených státech. Devětašedesátiletý Aghion působí na univerzitách ve Francii a Británii.

Akademie se během tiskové konference s Aghionem telefonicky spojila. "Vůbec jsem to nečekal, takže nemohu najít slova, abych vyjádřil, co cítím," uvedl oceněný Francouz.

Související

Nobelovu cenu za literaturu dostane spisovatel László Krasznahorkai

László Krasznahorkai

Aghion rovněž poukázal na zaostávání Evropy v inovacích. Evropské země si podle něj musejí uvědomit, že si nemohou dovolit přenechat vedoucí pozici v technologickém rozvoji Spojeným státům a Číně. Zároveň vyjádřil nesouhlas s protekcionistickými tendencemi v USA, které podle něj nejsou dobré pro růst světové ekonomiky ani pro inovace.

Nobelova cena za ekonomii nepatří mezi původní ceny určené vynálezcem dynamitu Alfredem Nobelem v jeho závěti z roku 1895. Uděluje se od roku 1968 a naprostou většinu nositelů ocenění tvoří Američané.

V loňském roce Nobelovu cenu za ekonomii získali ekonomové Daron Acemoglu, Simon Johnson a James Robinson působící ve Spojených státech, a to za výzkum vlivu společenských institucí na rozdíly v prosperitě mezi zeměmi.

Na vyznamenané čeká kromě medaile z 18karátového zlata, diplomu a finanční odměny i tradiční slavnostní ceremoniál, který se uskuteční v den výročí úmrtí Alfreda Nobela 10. prosince. Polovinu z celkové ceny, která činí 11 milionů švédských korun (24,3 milionu Kč), dostane Mokyr, druhou polovinu si rozdělí Aghion a Howitt, uvedla agentura AP.

 
Mohlo by vás zajímat

Hamás předal všechny živé rukojmí z Gazy. Trump: Nastává zlatý věk Izraele

Hamás předal všechny živé rukojmí z Gazy. Trump: Nastává zlatý věk Izraele

"Spíš hon na nejbližšího mechanika." Šéf NATO si střílí z Rusů a jejich ponorky

"Spíš hon na nejbližšího mechanika." Šéf NATO si střílí z Rusů a jejich ponorky

Na Slovensku se srazily rychlíky, na místě jsou zranění. Nejspíš selhal strojvůdce

Na Slovensku se srazily rychlíky, na místě jsou zranění. Nejspíš selhal strojvůdce

"Když vy tomahawky Kyjevu, tak my atomovky." Medveděv (zase) hrozí Trumpovi

"Když vy tomahawky Kyjevu, tak my atomovky." Medveděv (zase) hrozí Trumpovi
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Nobelova cena ekonomie Švédsko

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
Pavel se vyjádřil k Turkovi: Pokud se pravost výroků potvrdí, je to zásadní problém

ŽIVĚ
Pavel se vyjádřil k Turkovi: Pokud se pravost výroků potvrdí, je to zásadní problém

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 5 minutami

ŽIVĚ
Hamás předal všechny živé rukojmí z Gazy. Trump: Nastává zlatý věk Izraele

Hamás předal všechny živé rukojmí z Gazy. Trump: Nastává zlatý věk Izraele
Prohlédnout si 14 fotografií
Rabín troubí na šofar, zatímco příbuzní a přátelé izraelského rukojmího Alona Ohela, drženého v Gaze od útoku Hamásu ze 7. října 2023, sledují zpravodajství o jeho propuštění v rámci výměny rukojmích a vězňů a příměří mezi Hamásem a Izraelem.
Lidé sledují živý přenos návratu izraelských rukojmích z Gazy na náměstí známém jako náměstí Rukojmích v Tel Avivu.
před 30 minutami
Turek platově brutálně prodělá. O to víc, pokud nebude ministrem, ale jen poslancem

Turek platově brutálně prodělá. O to víc, pokud nebude ministrem, ale jen poslancem

Nově zvolený poslanec za Motoristy sobě se rozloučí nejen s pohádkovým platem a náhradami, ale také relativním klidem v Bruselu.
Aktualizováno před 40 minutami
Nobelovu cenu za ekonomii získali tři vědci. Zkoumají vliv inovací na ekonomiku

Nobelovu cenu za ekonomii získali tři vědci. Zkoumají vliv inovací na ekonomiku

Cena za ekonomii se uděluje se od roku 1968 a naprostou většinu nositelů tohoto ocenění tvoří Američané.
před 42 minutami
"Spíš hon na nejbližšího mechanika." Šéf NATO si střílí z Rusů a jejich ponorky

"Spíš hon na nejbližšího mechanika." Šéf NATO si střílí z Rusů a jejich ponorky

Ruské ministerstvo obrany popřelo informace o tom, že se u břehů Francie kvůli poruše nouzově vynořila ruská ponorka.
před 1 hodinou
Neuvěřitelná operace křídla. Záchrana motýla zaujala odborníky a stala se virální

Neuvěřitelná operace křídla. Záchrana motýla zaujala odborníky a stala se virální

Podívejte se na neuvěřitelnou operaci transplantace motýlího křídla. Záchrana života ohroženého druhu zaujala odborníky i laiky po celém světě.
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno

Komentář: Česká muniční iniciativa. Zahodí Andrej Babiš deset miliard?

Další zprávy