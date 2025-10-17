Neznámí útočníci se pokusili hodit zápalnou láhev na sídlo Tuskovy strany

Ministr vnitra slíbil dopadení a potrestání pachatelů. Dosud však policie nikoho nezatkla, uvedla televize TVN 24.
Dva muži podle svědků přišli k budově, která se nachází poblíž sídla parlamentu, s lahví naplněnou neznámou směsí. Jeden ji držel, druhý se ji pokoušel zapálit a mezitím vykřikovali nadávky na adresu sídla Občanské platformy. Host kavárny zareagoval a odstrčil muže s lahví. Ta upadla a rozbila se, zatímco útočníci utekli, vylíčila stanice.
"Jednoznačně máme co do činění s politickým terorem," prohlásil poslanec Tuskovy strany Witold Zembaczyński, který byl na místě incidentu. Odvážného kavárenského hosta, který žháře zahnal, označil za hrdinu. "Naštěstí se láhev rozbila, nevletěla dovnitř. Byla cítit hořlavina," řekl další poslanec Pawel Bliźniuk. "Hlavní je, že se nikomu nic nestalo," zdůraznil.
"Pachatelé nezůstanou nepotrestáni," prohlásil ministr vnitra Marcin Kierwiňski, který dal útok do souvislosti s projevem jednoho z opozičních politiků, jenž na sobotní demonstraci ve Varšavě označil Tuskovo uskupení za "plevel, který je třeba vytrhat z polské půdy".