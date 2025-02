V Německu se konají parlamentní volby, čeká se vítězství konzervativní opozice

Němci mají o dnešní předčasné volby do Spolkového sněmu vysoký zájem. Zhruba desítka voličů náhodně oslovených ČTK u dvou volebních místností v centru Berlína shodně potvrdila, že účast na volbách je pro ně naprostou samozřejmostí. Většina z nich pak vyzdvihla zvláštní důvod, proč jít letos k volbám: zabránit posílení vlivu krajní pravice. Alternativa pro Německo (AfD), která je do této části politického spektra zařazována, je přitom podle průzkumů na nejlepší cestě dosáhnout svého nejlepšího výsledku od založení v roce 2013 a zaujmout pozici druhé nejsilnější strany v Německu.

Volební účast ve volbách do Spolkového sněmu obvykle překračuje 75 procent. Lidé se nepřetržitě střídají za plentou, s postupem času musí voliči počítat i s krátkým čekáním. "Rozjezd byl pomalejší. Je neděle a lidé vyspávají, ale doufám, že do 18:00 jich přijde ještě mnoho. To je pokaždé stejné," řekla v neděli dlouholetá předsedkyně místní volební komise Claudia Budzischová. "Máme tady 700 oprávněných voličů, kromě lidí hlasujících korespondenčně, a z nich přichází zhruba 250," dodala. Dohromady se tak podle ní voleb v této lokalitě vůbec neúčastní zhruba třetina voličů.

Podobná je situace i v nedaleké volební místnosti v moabitské základní škole v ulici Paulstrasse. Zástupkyně místní volební komise však uvedla, že letos se jí zdá být zájem o volby o něco silnější než při těch předchozích v roce 2021.