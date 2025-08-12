Jaderná superelektrárna ve Francii je mimo provoz. Mohou za to medúzy

"Želatinoví" živočichové prošli prvními filtry a následně pak podle deníku La Voix du Nord ucpali filtrační bubny. Ty jsou vybavené velmi jemnou sítí uzpůsobenou tak, aby jimi procházela pouze mořská voda. Čerpadla dopravují vodu ke kýžené regulaci teploty jaderných reaktorů, kvůli ucpání jejich filtrů došlo podle provozovatele elektrárny Électricité de France (EDF) k automatickému odstavení čtyř reaktorů.
"Tři energetické bloky byly odstaveny večer 10. srpna a další ráno 11. srpna. Zbývající dva právě procházejí údržbou," popsala společnost EDF situaci v tiskovém prohlášení. Podle EDF incident neovlivnil bezpečnost zařízení, personálu a neohrozil životní prostředí. Poškozené filtry se nacházejí mimo jadernou část elektrárny.
Z dostupných informací vyplývá, že i přes odstavení elektrárny hrozí ve Francii nedostatek elektřiny, podle dat je totiž pokles ve výrobě minimální. EDF pak v prohlášení uvádí, že provoz vypnutých bloků obnoví ve čtvrtek 14. srpna.
"Je to událost, se kterou se elektrárna Gravelines bez problému vyrovná," vysvětlila pro Aktuálně.cz česká jaderná expertka Dana Drábová, ředitelka Státního ústavu pro jadernou bezpečnost.
K odstávkám jaderných reaktorů kvůli zamoření medúzami dochází jen zřídka, ve Francii se to naposledy stalo před více než 30 lety. V posledních dvou dekádách se však s podobnými problémy setkali například ve Spojených státech, Skotsku, Švédsku a v Japonsku.
Důvodem je mimo jiné i to, že počet medúz v posledních desetiletích narůstá. Děje se tak v souvislosti s oteplováním oceánů a kvůli nadměrnému rybolovu, který narušuje potravní řetězce v mořských ekosystémech.
"Medúzy se množí rychleji, když je voda teplejší, a protože se oblasti jako Severní moře oteplují, reprodukční okno se čí dál více rozšiřuje," řekl agentuře Reuters Derek Wright, konzultant pro mořskou biologii amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) pro rybářství.
Gravelines, největší jaderná elektrárna v západní Evropě, se nachází přibližně 20 kilometrů severovýchodně od Calais a má šest reaktorů s výkonem 900 MW. Celkovým hrubým výkonem jde o druhou největší evropskou jadernou elektrárnu a o vůbec největší, tedy nepočítáme-li tu Záporožskou, která je od vypuknutí ruské invaze v únoru 2022 na Ruskem okupovaném území Ukrajiny a její reaktory jsou odstavené a nevyrábějí elektrickou energii.