"Víme, co se stane." Pobaltské státy se děsí příměří na Ukrajině. Varují před pastí

Pobaltské státy mají čím dál větší strach z příměří na Ukrajině. Obávají se, že by mohlo rapidně zvýšit bezpečnostní riziko pro jejich obyvatelstvo, protože by Moskva získala čas na přezbrojení a přeskupení svých sil.

"Ukrajina má přistoupit na vyjednávání a Putin nehodlá ustupovat," říká litevský ministr zahraničí | Video: Associated Press

Ministři obrany Estonska, Lotyšska a Litvy varují, že Rusko se na Ukrajině pravděpodobně nezastaví. "Všichni víme, že až se válka na Ukrajině zastaví, Rusko velmi rychle přerozdělí své síly," řekl estonský ministr obrany Hanno Pevkur listu Financial Times.

K obavám se přidala i litevská ministryně obrany Dovile Šakalienė. "Nedělejme si žádné iluze. Nelžeme si, že Rusko po Ukrajině skončí. Rusko využije ten čas po příměří k posílení svých vojenských schopností. Už teď mají obrovskou, na bojišti vycvičenou armádu, která se bude ještě zvětšovat," upozornila.

Pevkur odhaduje, že z 600 tisíc ruských vojáků, kteří jsou v současnosti na Ukrajině, by Rusko mohlo přemístit zhruba polovinu. "Tito muži se nevrátí do různých částí Ruska sklízet obilí nebo dělat něco jiného, protože plat, který dostávají v armádě, je tak pětkrát až desetkrát vyšší než ten, který by mohli dostat ve svém rodném městě," popsal.

Podle Financial Times se pobaltské země obávají také nadcházejícího rozsáhlého ruského vojenského cvičení "Západ", které se koná každé čtyři roky a letos se v blízkosti jejich hranic v Rusku a Bělorusku uskuteční na podzim.

Žádné přesuny vojáků

Hlavy obranných resortů Estonska, Lotyšska a Litvy varují i před případným přesunem vojsk NATO z jejich zemí za účelem prosazení příměří na Ukrajině. "Nemůžeme ohrozit bezpečnost východního křídla NATO," prohlásil Pevkur. "Nesmíme spadnout do pasti, že naše síly budou nějakým způsobem vázány na Ukrajině. Pak bychom čelili rizikům na naší vlastní hranici." Země východního křídla NATO včetně Polska a Rumunska se vyjádřily podobně.

Litvu v současnosti chrání mimo jiné pět tisíc německých vojáků ze 45. obrněné brigády. Lotyšsko spoléhá na mezinárodní síly pod vedením Kanady a bezpečnost Estonska pomáhá udržovat přibližně tisíc britských vojáků.

