"Nebudeme hlasovací automat." Slovenský ministr odpověděl na Fialovu výzvu

Slovensko nebude hlasovacím automatem Bruselu jen proto, že si to přeje český premiér, uvedl místopředseda nejsilnější slovenské vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Richard Takáč k dopisu předsedy české vlády Petra Fialy.

Český premiér požádal svého slovenského kolegu a šéfa Směru-SD Roberta Fica, aby na úrovni Evropské unie neblokoval návrh 18. balíku protiruských sankcí. Už dříve podobnou výzvu Ficovi adresoval německý kancléř Friedrich Merz. Slovenská opoziční strana Svoboda a Solidarita (SaS) výzvy chápe jako přátelské domlouvání Ficovi, který podle ní obhajuje zájmy Ruska.

"Ochrana našich národních zájmů má pro mě, jakož i pro naší vládu, přednost před politickými dopisy z Prahy," napsal na sociální síti Takáč, který je také ministrem zemědělství.

Slovensko podmiňuje svůj souhlas s dalším balíčkem sankcí EU proti Moskvě za její pokračující agresi vůči Ukrajině vyřešením svých obav například ohledně budoucích dodávek plynu. Fico o víkendu řekl, že dohodu ve věci požadavků Bratislavy k plánu postupně do konce roku 2027 zastavit dovoz ruského plynu do EU chce do úterý, na kdy je naplánována schůzka ministrů zahraničí zemí EU. Fico tvrdil, že vůči samotnému 18. souboru sankcí vůči Moskvě, který cílí hlavně na energetický a bankovní sektor, výhrady nemá.

"Je to přátelské domlouvání premiérovi, který nyní obhajuje zájmy Ruska místo toho, aby obhajoval zájmy slovenských občanů," reagovala na tiskové konferenci poslankyně SaS Vladimíra Marcinková na výzvy Fialy a Merze.

SaS má za to, že slovenská vláda má v EU podpořit protiruské sankce, neboť sněmovna nezměnila nedávný opoziční návrh v této záležitosti, který tak podle SaS vstoupil v platnost i bez projednání, a to v souladu s příslušným ústavním zákonem. Fico, podobně jako někteří odborníci, dříve ovšem řekl, že opoziční návrh není právně závazný. Podle Marcinkové se přitom stejnou proceduru snažil Fico v minulosti jako opoziční poslanec využít proti tehdejší vládě.

Ještě letos v červnu zase slovenská sněmovna hlasy většiny vládních poslanců usnesením zavázala členy Ficova kabinetu, aby na mezinárodní úrovni nehlasovali pro přijetí nových sankcí a obchodních omezení vůči Rusku. Fico i tento dokument parlamentu označil jen za politické usnesení bez právních závazků.

Zatímco ke schválení sankcí je potřebný jednomyslný souhlas členských zemí evropského bloku, o opatřeních ohledně ukončení dovozu ruského plynu do EU se hlasuje takzvanou kvalifikovanou většinou. Bude tak možné přehlasovat Slovensko a rovněž Maďarsko, které v této záležitosti zastávají podobný postoj.

.