Ne sci-fi, ale realita. Na Balkáně se stala ministryní umělá inteligence

Jmenuje se Diella, v albánštině "slunce". Albánci ji dosud znali hlavně jako virtuální asistentku na platformě e-Albania, která občanům umožňuje digitální přístup k vládním službám.
Nyní však Diella povýšila. Premiér Edi Rama jí při sestavování své čtvrté vlády přidělil ministerské křeslo, čímž se stala první ministryní na světě vytvořenou umělou inteligencí. Vystupuje prostřednictvím avatara, který má podobu mladé ženy v tradičním albánském kroji.
"Diella je prvním členem vlády, který není fyzicky přítomen, ale byl virtuálně vytvořen umělou inteligencí," řekl Rama začátkem září na shromáždění Socialistické strany v Tiraně.
Má Albánii pomoci do EU
Jejím úkolem bude spravovat a přidělovat všechny veřejné zakázky, v nichž vláda najímá soukromé společnosti pro různé projekty. Právě tyto kontrakty byly v Albánii dlouhodobě zdrojem korupčních skandálů a podkopávají její obraz na cestě do Evropské unie. Rama si stanovil cíl vstoupit do EU do roku 2030, politologové však varují, že jde o mimořádně ambiciózní plán.
Podle premiéra se rozhodování o zakázkách přesune z jednotlivých ministerstev do rukou Dielly. "Proces bude postupný, ale cílem je, aby se z Albánie stala země, kde budou veřejné tendry zcela odolné vůči korupci a kde bude každý vynaložený veřejný prostředek naprosto průhledný a dohledatelný," citovala Ramu agentura Reuters.
Zůstává ale nejasné, jaký bude mít Diella lidský dohled a jak se předejde možným manipulacím. Právě to je terčem kritiky opozice i expertů.
"Stejně jako každý jiný systém umělé inteligence je i Diella naprosto závislá na kvalitě a konzistenci dat a na spolehlivosti modelů, které za ní stojí," uvedl pro France24 odborník na kybernetickou bezpečnost Erjon Curraj.
Pokud by vstupní data byla neúplná, zkreslená či zastaralá, umělá inteligence to podle něj promítne do svých rozhodnutí a může chybně vyhodnotit dokumenty, nesprávně označit dodavatele nebo přehlédnout známky tajných dohod.
Albánská opozice se dokonce odvolala k Ústavnímu soudu s otázkou, kdo by nesl právní odpovědnost za rozhodnutí přijatá umělou inteligencí.
Jak připomíná France24, Rama je známý odvážnými a často virálními nápady, které plní přední stránky novin. Na mezinárodní schůzky chodí v teniskách, oznámil zákaz TikToku nebo přišel s návrhem na založení státu řádu Bektášíja po vzoru Vatikánu. Jeho skutečná schopnost dosahovat politických cílů je už ale jiné téma.