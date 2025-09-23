Zahraničí

Humbuk kolem umělé inteligence připomíná finanční bublinu. Proč?

Ekonomika ČTK Ekonomika, ČTK
před 18 minutami
Současný vývoj kolem umělé inteligence (AI) připomíná investiční bublinu. Ve své analýze k tomu dochází rakouský deník Der Standard. Podle něj tuto variantu začínají pomalu připouštět i lidé jako šéf americké technologické společnosti Meta Platforms Mark Zuckerberg nebo představitelé americké firmy OpenAI, která stojí za populárními chatboty ChatGPT.
Loga společností Deepseek a OpenAI na ilustrační koláži.
Loga společností Deepseek a OpenAI na ilustrační koláži. | Foto: Reuters

"Problém s přehnanými sliby je, že vás nakonec doženou. To v těchto dnech zjišťuje i šéf společnosti Anthropic Dario Amodei," píše autor analýzy Andreas Proschofsky. Amodei v březnu předpověděl, že za půl roku bude 90 procent světového programovacího kódu vygenerováno nástroji AI. "I když je vývoj softwaru jistě jednou z oblastí, ve kterých se AI nejlépe uchytila, i zde je realita ještě daleko od tohoto prohlášení," dodal Proschofsky.

Související

Běžte se léčit domů. Lékařská umělá inteligence diskriminuje ženy a menšiny

oftalmolog, oční lékař, oko, oční vyšetření

Zuckerberg vidí potenciální prasknutí bubliny jako příležitost pro inovace, přičemž nevylučuje ztrátu stovek miliard dolarů. Bret Taylor z OpenAI předpovídá, že mnoho lidí přijde o významné finanční prostředky, zároveň ale věří v dlouhodobou ekonomickou hodnotu technologie.

Nositel Nobelovy ceny a šéf projektu Google Deepmind Demis Hassabis se také nedávno vyjádřil nezvykle kriticky k optimistickým výrokům zakladatele a šéfa OpenAI Sama Altmana. Ten nový model GPT-5 propagoval tvrzením, že bude disponovat inteligencí na úrovni absolventů doktorského studia. Hassabis Altmanovo tvrzení v podcastu All-In označil za nesmysl. Současné systémy podle něj dělají příliš mnoho chyb a snadno se nechají oklamat.

Související

Konec Windows 10 se blíží: co to pro vás znamená a jak se vyhnout koupi nového PC?

Windows 10

Hassabis také pochybuje o rychlosti vývoje takzvané obecné AI (AGI). AGI označuje teoretický koncept umělé inteligence, která má za cíl replikovat kognitivní schopnosti člověka. Podle Hassabise může její dosažení trvat ještě pět až deset let. Skepticismus také začíná prosakovat k finančním institucím, jako příklad Der Standard uvádí Deutsche Bank. Ta v zářijové analýze píše, že se AI v létě stala "ošklivou".

"Tím se nemyslí pouze obava, že mnoho velkých akcií může být v důsledku humbuku kolem AI výrazně nadhodnoceno. Jde také o obavu, že trhy - a s nimi také americká ekonomika - jsou v současné době příliš závislé na velkých technologických společnostech a jejich grandiózních a ne vždy zcela srozumitelných slibech ohledně rozšiřování datových center," dodal Proschofsky.

Související

Boj proti "skrytým vlivovým operacím". Jak se český TikTok chystá na volby

TikTok, ilustrační foto

Globální výdaje na AI letos podle prognózy společnosti Gartner dosáhnou téměř 1,48 bilionu dolarů (30,4 bilionu korun), zatímco loni to bylo 988 miliard dolarů. V příštím roce by se výdaje měly vyšplhat nad 2,02 bilionu dolarů, uvedl Gartner. Výrobce čipů Nvidia v pondělí oznámil, že hodlá investovat až 100 miliard dolarů (přes dva biliony Kč). Nvidia je díky rozmachu AI stále nejhodnotnější firmou na světě.

Nástroje AI používané v medicíně mohou vést k horším výsledkům u žen a etnických menšin, ukázaly nedávné studie amerických a britských univerzit. Podle nich takzvané velké jazykové modely (LLM) často podceňují příznaky pacientek a projevují méně empatie vůči černošským a asiatským pacientům.

 
Mohlo by vás zajímat

Hongkong před bouří století: supertajfun Ragasa žene oceán na pevninu

Hongkong před bouří století: supertajfun Ragasa žene oceán na pevninu
12 fotografií

Rázný vzkaz Rusku. "Ohrožujete životy, budeme se bránit," vyčítá Kremlu NATO

Rázný vzkaz Rusku. "Ohrožujete životy, budeme se bránit," vyčítá Kremlu NATO

"Od Fica se urážet nenechám." Matka opozičního lídra podává trestní oznámení

"Od Fica se urážet nenechám." Matka opozičního lídra podává trestní oznámení

Zeď proti dronům. EU kuje plán, Slováky a Maďary ale "nechala přede dveřmi"

Zeď proti dronům. EU kuje plán, Slováky a Maďary ale "nechala přede dveřmi"
0:57
zahraničí Aktuálně.cz Obsah umělá inteligence ekonomika robot Mark Zuckerberg Windows

Právě se děje

před 13 minutami

Hongkong před bouří století: supertajfun Ragasa žene oceán na pevninu

Hongkong před bouří století: supertajfun Ragasa žene oceán na pevninu
Prohlédnout si 12 fotografií
Lidé mířili do supermarketů, kde rychle mizely zásoby, protože se obávali, že obchody zůstanou dva dny zavřené. Obyvatelé přelepovali okna v bytech i obchodech, aby alespoň částečně snížili riziko rozbití skla.
Ragasa s větrem dosahujícím rychlosti až 220 km/h představuje „vážnou hrozbu pro pobřeží provincie Kuang-tung“, sousedící s hongkongskou metropolí, uvedla hongkongská observatoř.
Aktualizováno před 14 minutami
Rázný vzkaz Rusku. "Ohrožujete životy, budeme se bránit," vyčítá Kremlu NATO

ŽIVĚ
Rázný vzkaz Rusku. "Ohrožujete životy, budeme se bránit," vyčítá Kremlu NATO

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 18 minutami
Humbuk kolem umělé inteligence připomíná finanční bublinu. Proč?

Humbuk kolem umělé inteligence připomíná finanční bublinu. Proč?

Globální výdaje na AI letos dle prognózy společnosti Gartner dosáhnou téměř 1,48 bilionu dolarů (30,4 bilionu Kč), zatímco loni to bylo 988 miliard.
před 28 minutami
Pražská policie hledá muže podezřelého z pokusu o vraždu v Libni

Pražská policie hledá muže podezřelého z pokusu o vraždu v Libni

Pražská policie vyhlásila celostátní pátrání po muži podezřelém z pokusu o vraždu, který se stal na začátku září v garážích v Libni.
Aktualizováno před 50 minutami
"Od Fica se urážet nenechám." Matka opozičního lídra podává trestní oznámení

"Od Fica se urážet nenechám." Matka opozičního lídra podává trestní oznámení

Matka předáka slovenské opozice Michala Šimečky se rozhodla podat trestní oznámení po víkendových výrocích premiéra Roberta Fica.
Aktualizováno před 52 minutami
Zeď proti dronům. EU kuje plán, Slováky a Maďary ale "nechala přede dveřmi"
0:57

Zeď proti dronům. EU kuje plán, Slováky a Maďary ale "nechala přede dveřmi"

Krok je reakcí na sérii narušení unijního vzdušného prostoru ruskými letouny a drony.
před 1 hodinou
"Je třeba zachovat chladnou hlavu." Britský analytik o sestřelování ruských letadel
2:08

"Je třeba zachovat chladnou hlavu." Britský analytik o sestřelování ruských letadel

Jsou východní státy NATO schopné sestřelovat ruská letadla? Blíží se reálné ruské nebezpečí? Odpovídá bezpečnostní expert Tony Lawrence.
Další zprávy