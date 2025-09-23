Humbuk kolem umělé inteligence připomíná finanční bublinu. Proč?

"Problém s přehnanými sliby je, že vás nakonec doženou. To v těchto dnech zjišťuje i šéf společnosti Anthropic Dario Amodei," píše autor analýzy Andreas Proschofsky. Amodei v březnu předpověděl, že za půl roku bude 90 procent světového programovacího kódu vygenerováno nástroji AI. "I když je vývoj softwaru jistě jednou z oblastí, ve kterých se AI nejlépe uchytila, i zde je realita ještě daleko od tohoto prohlášení," dodal Proschofsky.
Zuckerberg vidí potenciální prasknutí bubliny jako příležitost pro inovace, přičemž nevylučuje ztrátu stovek miliard dolarů. Bret Taylor z OpenAI předpovídá, že mnoho lidí přijde o významné finanční prostředky, zároveň ale věří v dlouhodobou ekonomickou hodnotu technologie.
Nositel Nobelovy ceny a šéf projektu Google Deepmind Demis Hassabis se také nedávno vyjádřil nezvykle kriticky k optimistickým výrokům zakladatele a šéfa OpenAI Sama Altmana. Ten nový model GPT-5 propagoval tvrzením, že bude disponovat inteligencí na úrovni absolventů doktorského studia. Hassabis Altmanovo tvrzení v podcastu All-In označil za nesmysl. Současné systémy podle něj dělají příliš mnoho chyb a snadno se nechají oklamat.
Hassabis také pochybuje o rychlosti vývoje takzvané obecné AI (AGI). AGI označuje teoretický koncept umělé inteligence, která má za cíl replikovat kognitivní schopnosti člověka. Podle Hassabise může její dosažení trvat ještě pět až deset let. Skepticismus také začíná prosakovat k finančním institucím, jako příklad Der Standard uvádí Deutsche Bank. Ta v zářijové analýze píše, že se AI v létě stala "ošklivou".
"Tím se nemyslí pouze obava, že mnoho velkých akcií může být v důsledku humbuku kolem AI výrazně nadhodnoceno. Jde také o obavu, že trhy - a s nimi také americká ekonomika - jsou v současné době příliš závislé na velkých technologických společnostech a jejich grandiózních a ne vždy zcela srozumitelných slibech ohledně rozšiřování datových center," dodal Proschofsky.
Globální výdaje na AI letos podle prognózy společnosti Gartner dosáhnou téměř 1,48 bilionu dolarů (30,4 bilionu korun), zatímco loni to bylo 988 miliard dolarů. V příštím roce by se výdaje měly vyšplhat nad 2,02 bilionu dolarů, uvedl Gartner. Výrobce čipů Nvidia v pondělí oznámil, že hodlá investovat až 100 miliard dolarů (přes dva biliony Kč). Nvidia je díky rozmachu AI stále nejhodnotnější firmou na světě.
Nástroje AI používané v medicíně mohou vést k horším výsledkům u žen a etnických menšin, ukázaly nedávné studie amerických a britských univerzit. Podle nich takzvané velké jazykové modely (LLM) často podceňují příznaky pacientek a projevují méně empatie vůči černošským a asiatským pacientům.