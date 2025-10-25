Zahraničí

"Narazí na masivní odpor." Sousední země ve varu kvůli hraničním kontrolám

ČTK ČTK
před 50 minutami
Strany rakouské vládní koalice diskutují o hraničních kontrolách, které by v příštím roce alpská republika možná už nemusela prodloužit. Na jejich zrušení zřejmě naléhá koaliční liberální strana NEOS. S odvoláním na své zdroje o tom informoval deník Kronen Zeitung.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Reuters

Podle listu by zrušení kontrol vyvolalo velký odpor mimo jiné od burgenlandského hejtmana Hanse Petera Doskozila, který takový krok označil za nezodpovědný.

Rozhodnutí o prodloužení, či zrušení namátkových kontrol na hraničních přechodech s Českou republikou, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem má padnout v prosinci. Kontroly Rakousko naposledy prodloužilo tento měsíc, a to do 15. prosince. Kontroly na vnitřních hranicích Evropské unie kvůli zmírnění nelegální migrace provádí i další země, mimo jiné Německo.

"Pokud spolková vláda dovolí, aby toto bezpečnostní opatření skončilo, narazí na masivní odpor. Bylo by nezodpovědné přestat s hraničními kontrolami právě teď," řekl podle serveru Kronen Zeitung sociálnědemokratický hejtman Hans Peter Doskozil, jehož strana SPÖ je součástí rakouské vládní koalice lidoveckého kancléře Christiana Stockera. "V posledních letech jsme byli svědky toho, že migrační pohyb probíhá ve vlnách," dodal s tím, že kontroly by se neměly rušit kvůli dočasnému pokles počtu zadržených.

Doskozil míní, že hraniční kontroly i uvnitř EU by měly trvat, dokud nebude fungovat spolehlivá ochrana vnějších hranic unie. "Než budeme hovořit o ukončení těchto kontrol, musíme počkat, až v roce 2026 vstoupí v platnost migrační pakt EU a především, zda bude fungovat," dodal burgenlandský hejtman.

Obavy ze zrušení kontrol vyjádřil také předseda parlamentní frakce SPÖ Roland Fürst, který zdůraznil, že pašerácké sítě reagují na měnící se podmínky bleskově. "Ti, kdo dnes kontroly uvolní, budou mít zítra opět plné tranzitní trasy přes Burgenland," řekl Fürst.

Podle deníku Kronen Zeitung policie na hranicích této spolkové země zadrží v současné době týdně 70 a 90 lidí, kteří se snaží do Rakouska dostat nelegálně.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Rakousko migrace kontrola Vídeň celníci

