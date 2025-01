Pellegrini: Na Slovensku jsou lidé, kteří chtějí vyhrotit napětí a svrhnout vládu

Na Slovensku existuje skupina lidí, která chce vyhrocovat napětí v zemi, a je zde snaha zaútočit na ústavní zřízení s cílem svrhnout vládu. Po čtvrtečním jednání bezpečnostní rady státu to řekl prezident Peter Pellegrini. Úřady podle něj demonstrace zakazovat nebudou a bezpečnostní rada nenavrhla konkrétní opatření v uvedené záležitosti.

Premiér Robert Fico uvedl, že slovenská opozice a organizátoři demonstrací jsou napojeni na struktury, jež chtějí využít veřejné protesty k pokusu o převrat. Opoziční strany i občanští aktivisté tato obvinění už dříve odmítli. Opozice ve čtvrtek vládu obvinila ze zastrašování lidí a zneužívání tajných služeb, Fico se podle ní bojí demonstrací a odpoutává pozornost od neplnění vlastních slibů. Nejbližší ze série občanských manifestací za potvrzení proevropského směřování země, na kterých demonstranti skandovali také hesla proti Ficovi, jsou svolány na pátek do vícero měst na Slovensku a v zahraničí.

Podle Pellegriniho je na základě informací bezpečnostních složek zjevné, že na Slovensku působí domácí organizace i "osoby ne slovenského původu", které mají zkušenost s podobnými aktivitami. "Prokázány jsou finanční toky, komunikace. Chystají se eskalovat napětí a neponechat protest jen ve fázi protestu," řekl Pellegrini. Detaily neuvedl.

Podle slovenského prezidenta situace ještě nedospěla do stadia, že by v zemi bylo třeba vyhlásit výjimečný stav. K tomuto kroku by stát podle něj přistoupil v případě, že "by se začal realizovat scénář", o jehož naplnění se snaží "jisté kruhy".

Fico zopakoval, že cílem jisté skupiny lidí je zneužít protivládní mítinky k možnému střetu s bezpečnostními složkami státu, a to s cílem zvýšit napětí v zemi, blokovat silnice, budovy a bránit vládě ve výkonu práce. Opět tvrdil, že jde o pokus zorganizovat v zemi převrat, aby se k moci dostali ti, kdo to nedokážou prostřednictvím voleb.

V uvedených aktivitách se podle Fica angažují také lidé, kteří se podíleli na protestech v Gruzii či na Ukrajině. Například v Gruzii řadu protivládních manifestací loni provázelo násilí a policie používala i slzný plyn a vodní děla k rozehnání demonstrantů.

Bezpečnostní rada Slovenska doporučila vládě přijmout potřebná preventivní opatření a bezpečnostním složkám dál monitorovat situaci. Ještě ve čtvrtek Fico tvrdil, že země přijme opatření, která neupřesnil.

Představitelé opoziční strany Svoboda a Solidarita (SaS) v reakci na jednání bezpečnostní rady státu tvrdili, že Slovensko se vrací do doby zastrašování a normalizace, ve které se všichni obyvatelé mají bát vládní moci.

"Robert Fico se nikoho neobává více než aktivních lidí, kterým není Slovensko lhostejné. Proto se rozhodl tyto lidi zastrašit a udělat z nich teroristy," řekl expremiér a šéf opozičního hnutí Slovensko Igor Matovič.

Opoziční strany varovaly před možností, že by vládní moc mohla do davu na demonstracích nasadit provokatéry. Tvrdily, že vláda by měla zakročit proti proruské skupině Bratr za bratra, která ohlásila plán vytvářet v zemi partyzánské buňky. Uvedly rovněž, že právě Fico v minulosti jako opoziční politik například vyzýval lidi, aby vzali lopaty a palice a vyrazili do budov parlamentu a vlády.

Fico obvinil opozici z pokusu o převrat už o uplynulém víkendu a pak v těchto výpadech pokračoval v úterý, když na schůzi sněmovny o návrhu opozičních stran odvolat vládu četl utajovanou zprávu slovenské tajné služby SIS o hrozící destabilizaci země. Opozice už tehdy tvrdila, že Fico zneužívá tajné služby.

Nynější demonstrace na Slovensku začali organizovat občanští aktivisté po prosincové schůzce Fica s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, jehož země v únoru 2022 vojensky napadla Ukrajinu. Již čtyřnásobný premiér Fico pak opakovaně odmítl kritiku, že zpochybňuje orientaci země na EU a NATO, kterých je Slovensko členem. Loni zase sérii protivládních demonstrací organizovala opozice.

Fico jako premiér čelil mohutným demonstracím už v roce 2018, a to po vraždě novináře Jána Kuciaka. I tehdy Fico svolal jednání bezpečnostní rady státu a tvrdil, že při demonstracích hrozí útoky na veřejné budovy, což se nestalo. Rovněž obviňoval opozici ze snahy o převrat. Po ultimátu jednoho ze svých tehdejších koaličních partnerů Fico rezignoval na funkci premiéra v zájmu řešení vzniklé politické krize. Do křesla ministerského předsedy se vrátil po předloňských předčasných volbách.

Video: Nikdo by si neškrtnul. Bývalý diplomat popsal možnou intervenci Ruska na Slovensku (14. 1. 2025)