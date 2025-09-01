Na pár důchodců v Rakousku zaútočilo stádo krav. Muž zemřel, seniorka je v nemocnici

Starší pár z Vídně byl v neděli odpoledne na procházce se psem v Ramsau am Dachstein ve Štýrsku. Poblíž chaty Austriahütte na ně zaútočilo stádo krav, podle svědků pravděpodobně proto, že se leklo jejich psa. Náhodně přítomní turisté poskytli vážně zraněnému páru první pomoc a přivolali záchrannou službu.
Muž po převozu vrtulníkem do salcburské nemocnice zemřel. Policie informovala, že zahájila vyšetřování, které má zjistit, zda byla zranění způsobená útokem stáda příčinou smrti. Jeho manželka je podle APA ve stabilizovaném stavu.