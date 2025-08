Na jihu Francie a Španělska se rychle šíří požáry, úřady uzavřely důležitou dálnici

Rychle se šířící požár v jihofrancouzském departementu Aude pohltil již 10 000 hektarů vegetace a způsobil zranění nejméně devíti lidí, většinou hasičů. Informovala o tom agentura AFP, podle níž úřady kvůli živlu uzavřely důležitou dálnici A9 spojující Francii a Španělsko.

Také na jihu Španělska u pobřežního letoviska Tarifa se v souvislosti s vedry šíří požár, kvůli kterému bylo evakuováno několik hotelů a kempů.

Požár, který vypukl v úterý okolo 16:00 poblíž jihofrancouzské obce Ribaute mezi městy Narbonne a Carcassonne, se podle místních úřadů rozhořel nečekanou rychlostí. Do boje s ním vyrazilo přes 1200 hasičů, 14 letadel a dva vrtulníky, ani přes veškerou jejich snahu se ale šíření ohně do dnešních časných ranních hodin zastavit nepodařilo.

"Umístíme na dálnici množství prostředků k boji s požárem, to by mohlo vytvořit bariéru," řekla generální tajemnice prefektury Aude Lucie Roeschová, podle niž by právě dálnice A9 mohla zafungovat jako blok pro zastavení požáru.

Kvůli ohni bylo evakuováno několik vesnic v okolí a také dva kempy, které muselo opustit asi 500 prázdninových hostů. Současné podmínky budou podle meteorologů boj s požárem ztěžovat, na místě fouká vítr o rychlosti až 70 kilometrů za hodinu a vzduch je velmi suchý.

Podobné větrné podmínky a ještě vyšší teploty, které se přes den blíží čtyřicítce, komplikují také boj s požárem na jihu španělské Andalusie.

Poblíž nejjižnějšího místa Španělska bylo evakuováno sedm hotelů a dva kempy, což podle andaluského ministra vnitra Antonia Sanze představovalo "evakuaci více než 5000 vozidel v rekordním čase". Do akce se zapojilo 17 hasících letounů, situace ale i pozdě večer zůstávala velmi složitá, řekl Sanz podle AFP.