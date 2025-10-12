Zahraničí

Mladík močil na oltář v bazilice svatého Petra, papeže jeho chování šokovalo

před 16 minutami
Mladý muž v pátek močil na oltář ve vatikánské bazilice svatého Petra, která pro katolíky patří mezi nejposvátnější místa na světě. V neděli o tom informovala o tom katolická agentura CNA s odvoláním na italská média.
Zprávy o sobotním incidentu s mužem močícím v bazilice svatého Petra papeže Lva XIV. (na archivním snímku) šokovaly, uvedl v neděli Vatikán.
Zprávy o sobotním incidentu s mužem močícím v bazilice svatého Petra papeže Lva XIV. (na archivním snímku) šokovaly, uvedl v neděli Vatikán. | Foto: Reuters

Incident se stal v pátek dopoledne. Muži se podařilo obejít zabezpečení kolem oltáře, vystoupal k němu po schodech a ulevil si. List Corriere della Sera k tomu ve svém římském vydání napsal, že se to dělo před očima stovek zaražených turistů a věřících. Muže zakrátko zadrželi policisté v civilu, kteří dohlížejí na bezpečnost v bazilice, a odvedli ho pryč.

Tiskové oddělení Vatikánu uvedlo, že zprávy o tomto incidentu papeže Lva XIV. šokovaly.

Letos v únoru muž z Rumunska na tento oltář, u kterého papež slouží mše, vylezl a shodil z něho na zem šest svícnů.

 
Další zprávy