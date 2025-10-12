Mladík močil na oltář v bazilice svatého Petra, papeže jeho chování šokovalo

Incident se stal v pátek dopoledne. Muži se podařilo obejít zabezpečení kolem oltáře, vystoupal k němu po schodech a ulevil si. List Corriere della Sera k tomu ve svém římském vydání napsal, že se to dělo před očima stovek zaražených turistů a věřících. Muže zakrátko zadrželi policisté v civilu, kteří dohlížejí na bezpečnost v bazilice, a odvedli ho pryč.
VATICAN CITY—CONFIRMED that a man desecrated the Papal Altar of St Peter’s Basilica, at 9:30AM yesterday morning, by urinating on it in the presence of hundreds of pilgrims.— Bree A Dail (@breeadail) October 11, 2025
Holy Mass was being celebrated, at the time, at the Altar of the Chair.
Tiskové oddělení Vatikánu uvedlo, že zprávy o tomto incidentu papeže Lva XIV. šokovaly.
Letos v únoru muž z Rumunska na tento oltář, u kterého papež slouží mše, vylezl a shodil z něho na zem šest svícnů.