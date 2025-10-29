Zahraničí

Milion uživatelů přiznalo ChatuGPT sebevražedné myšlenky, ten upravil algoritmus

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Okolo milionu uživatelů chatbotu ChatGPT se umělé inteligenci (AI) svěřilo se sebevražednými myšlenkami, napsal francouzský deník Le Figaro s odvoláním na společnost OpenAI.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Podle kalifornské firmy zabývající se vývojem AI více než jedno procento uživatelů jejího nástroje ChatGPT, tedy přibližně milion lidí, vede s aplikací konverzace, které jasně naznačují úmysl spáchat sebevraždu.

Společnost dále uvedla, že její nástroje využívá každý týden přibližně 800 milionů uživatelů, z nichž zhruba 0,07 procenta vykazuje známky duševních onemocnění, včetně psychotických či manických stavů typických pro bipolární poruchu.

Otázka, jak správně a bezpečně využívat umělou inteligenci, a jak ji v případě pochybení právně postihovat, se znovu stala předmětem veřejné debaty letos v dubnu. Tehdy se v Kalifornii zabil šestnáctiletý chlapec poté, co mu ChatGPT údajně poradil, jak spáchat sebevraždu.

Související

Lidé užívající nástroje AI mají větší sklon podvádět. A umělá inteligence jim pomáhá

Umělá inteligence, ilustrační foto

Od té doby OpenAI zpřísnila zásady používání svých služeb. Do aplikace přidala rodičovskou kontrolu a odkazy na kontaktní linky pomoci pro uživatele, kteří vyhledávají informace o sebevraždě.

Společnost zároveň uvedla, že aktualizovala systém tak, aby lépe reagoval na zprávy uživatelů s duševními problémy. ChatGPT nyní spolupracuje s více než 170 odborníky na duševní zdraví, kteří pomáhají rychleji rozpoznat problematické odpovědi a omezit jejich výskyt.

 
Mohlo by vás zajímat

Ukrajina použila v boji "nejúspěšnější" raketu. Pochází z tajné továrny

Ukrajina použila v boji "nejúspěšnější" raketu. Pochází z tajné továrny
0:04

Na Kubě udeřil ničivý hurikán Melissa, úřady evakuovaly tři čtvrtě milionu lidí

Na Kubě udeřil ničivý hurikán Melissa, úřady evakuovaly tři čtvrtě milionu lidí

Apokalypsa se nekoná. Superboháč Bill Gates ubírá z klimatického alarmismu

Apokalypsa se nekoná. Superboháč Bill Gates ubírá z klimatického alarmismu

Čipy jako nejlepší byznys. Jejich výrobce Nvidia překonal hodnotu pěti bilionů dolarů

Čipy jako nejlepší byznys. Jejich výrobce Nvidia překonal hodnotu pěti bilionů dolarů
zahraničí Aktuálně.cz Obsah umělá inteligence ChatGPT sebevražda

Právě se děje

před 1 hodinou
Milion uživatelů přiznalo ChatuGPT sebevražedné myšlenky, ten upravil algoritmus

Milion uživatelů přiznalo ChatuGPT sebevražedné myšlenky, ten upravil algoritmus

Společnost uvedla, že aktualizovala systém tak, aby lépe reagoval na zprávy uživatelů s duševními problémy.
před 1 hodinou
Vyčistil komín a brutálně zavraždil seniorku. Kominík si odpyká 18 let ve vězení

Vyčistil komín a brutálně zavraždil seniorku. Kominík si odpyká 18 let ve vězení

"Podobná míra násilí a surovosti je skutečně něčím unikátním, co se tak často nevidí," konstatoval soudce.
před 1 hodinou
O slavném krasobruslaři Nepelovi vznikly dva filmy. První míří do kin
1:28

O slavném krasobruslaři Nepelovi vznikly dva filmy. První míří do kin

Snímek sledující osud olympijského vítěze natočil jak Gregor Valentovič, tak i režisér Jakub Červenka. Jak k tomu došlo?
před 1 hodinou
Plzeň se na postup přes soupeře ze čtvrté ligy nadřela. A zranil se jí důležitý hráč

Plzeň se na postup přes soupeře ze čtvrté ligy nadřela. A zranil se jí důležitý hráč

Fotbalisté Plzně vyhráli v osmifinále MOL Cupu na hřišti olomouckých Nových Sadů 2:0. Vítězný gól vstřelila Viktoria až v 75. minutě.
před 1 hodinou
Česko má nejdražší elektřinu v celé Evropské unii, ukázalo srovnání

Česko má nejdražší elektřinu v celé Evropské unii, ukázalo srovnání

Ceny elektřiny pro domácnosti zůstaly v České republice v prvním pololetí podle standardu kupní síly (PPS) nejvyšší z celé Evropské unie.
před 1 hodinou
Ukrajina použila v boji "nejúspěšnější" raketu. Pochází z tajné továrny
0:04

Ukrajina použila v boji "nejúspěšnější" raketu. Pochází z tajné továrny

Teď ji podle prezidenta Volodymyra Zelenského ukrajinská armáda použila v boji, stejně jako další novou raketu.
před 1 hodinou
Kdo chtěl navždy umlčet Rudolfa Diesela? Vychází skutečný příběh slavného vynálezce

Kdo chtěl navždy umlčet Rudolfa Diesela? Vychází skutečný příběh slavného vynálezce

Poutavý historický thriller a zároveň biografie z pera Američana Brunta Douglase odhaluje zákulisí jedné z největších průmyslových záhad 20. století.
Další zprávy