V reakci na nedávné prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že by USA měly zakoupit Grónsko, jež je autonomní součástí Dánska, vznikla v království recesistická petice k odkupu amerického státu Kalifornie. Ta má už přes 200 tisíc podpisů a píší o ní mnohá světová média. Podívejte se na nejoriginálnější odůvodnění, proč by byl zisk Kalifornie pro Dány ternem a co by mohlo následovat.

Samotný Trump touhu po největším ostrově světa, který je strategický svou polohou i hojností nerostného bohatství, vyjádřil koncem ledna, krátce před svým nástupem do prezidentské funkce. Dánové, kteří mají na starosti zahraniční politiku a bezpečnost ostrova, však jakékoliv debaty utnuli a už hledali k ochraně Grónska i evropské spojence. Nyní do boje proti Trumpovi vyrazili také ostrovtipem. Se satirickou peticí.