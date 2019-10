Město se proměnilo v bitevní pole. Policisté zadrželi narkobarona, pak ho pustili

Mexické město Culiacán v nechvalně proslulém státě Sinaloa se ve čtvrtek za bílého dne proměnilo v bojiště. Divokou přestřelku mezi těžce ozbrojenými členy drogového kartelu a mexickými bezpečnostními složkami odstartovala náhoda. Kriminálníci v kuklách rozpoutali v ulicích peklo poté, co policie zadržela syna bývalého nejmocnějšího drogového krále Joaquína Guzmána neboli Prcka.

Bylo půl čtvrté odpoledne, když se hlídka třiceti vojáků, pročesávajících jeden dům, dostala pod ostrou palbu. Šlo přitom o rutinu. Překvapení vojáci nejdřív netušili, že narazili na dům, ve kterém se ukrýval Ovidio Guzmán, osmadvacetiletý syn vězněného bývalého šéfa kartelu Sinaloa.

Když se vojáci prostříleli dovnitř, zadrželi čtyři muže, mezi nimi i Prckova syna. Jenže ozbrojenci, nejspíš členové drogového kartelu Sinaloa, okamžitě obklíčili dům a zaútočili.

Začala několikahodinová bitva, která paralyzovala celé město. Úřady vyhlásily zákaz vycházení.

Do pozdních večerních hodin se na ulici střílelo, ozbrojenci s šátky nebo kuklami přes obličeje jezdili s kulomety na korbách pick-upů a zapalovali auta a stavěli z nich barikády. Město se proměnilo v bitevní pole. Proti kartelu zasahovala armáda.

Obyvatelé Culiacánu sdíleli záběry na sociálních sítích. Někteří natáčeli z oken domů, jiní, uvěznění v autech v zabarikádovaných ulicích, zachytili přestřelky zblízka.

Ozbrojenci pak údajně přepadli vězení a pomohli několika vězňům utéct, aby vyvolali zmatek a bezpečnostním složkám ztížili práci.

Vojáci to nakonec vzdali a Ovidia Guzmána propustili. Podle mexického ministra veřejné bezpečnosti Alfonsa Duraza to udělali kvůli obavám o další lidské životy. Přestřelky si vyžádaly osm mrtvých, představitelé ozbrojených sil připustili, že se jednalo o špatně připravenou operaci. Není jasné, zda zemřeli i nějací civilisté.

Ovidio Guzmán López je jedním ze čtyř synů Joaquína Guzmána, kdysi nejmocnějšího drogového krále na světě. Po jeho zatčení v roce 2016 je Ovidio spolu se svými bratry považován za nejvlivnějšího muže v kartelu Sinaloa. Je na něj dokonce vydán americký zatykač. Před dvěma lety ho soud ve Washingtonu v jeho nepřítomnosti obžaloval z pašování kokainu, metamfetaminu a marihuany do USA.

Jeho otec, zvaný Prcek, byl letos v létě v USA odsouzen na doživotí a dostal třicet let navrch za pašování drog a plánování několika vražd. Šlo o jeden z vůbec největších drogových procesů v americké historii.

Nepovedená operace

Čtvrteční akce v Guzmánově rodném mexickém státě Sinaloa, kde největší mexický drogový kartel sídlí, ukázala, že mexické úřady jsou proti drogovým kartelům slabé. Někteří analytici zpochybňují, že vše probíhalo tak, jak vláda tvrdí.

"Podezírám je, že po něm šli a prohráli," cituje americký deník New York Times bezpečnostního analytika z Mexico City Eduarda Guerrera. Podle něj je nepravděpodobné, že vojáci Ovidia Guzmána objevili náhodou a útok gangsterů nečekali.

Mexiko zažívá nejkrvavější éru za posledních dvacet let, kdy se zaznamenávají statistiky týkající se počtů vražd. Několik posledních mexických vlád se snaží porazit drogové kartely tím, že se soustřeďují na zatýkání nejmocnějších bossů. Guzmánův syn by byl další ranou pro mocný kartel Sinaloa.

Jak se ale ukazuje, tahle strategie má nešťastný vliv na kriminalitu v zemi. Rozbíjením hierarchie uvnitř drogových kartelů dochází k boji o to, kdo převezme významné posty v obchodu s drogami. Rivalita a souboj o přednostní postavení ve vyvážení lehkých i těžkých drog přes hranice do USA přináší více násilí do ulic mexických měst. Přestřelky za bílého dne přestávají být výjimkou.

Jen před pár dny útočníci ve státě Michoacán na západě Mexika zabili hned 13 policistů. Obklíčili policejní konvoj a jeho členy postříleli. Šlo o drogový kartel, který si říká Kartel nové generace Jalisco (CJNG). Je to druhý nejmocnější gang v zemi. V současnosti bojuje s několika dalšími kartely o ovládnutí obchodu s drogami na západním pobřeží Mexika.

Příliš dlouhodobá strategie

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador ze situace obviňuje předchozí vlády. Rozhodl se poučit z chyb mexické drogové války a bezpečnost v zemi se snaží zajistit tím, že oproti svým předchůdcům se vyhýbá přímým střetům s kartely. Razí dlouhodobější strategii a prevenci kriminality.

Slíbil budovat cesty v chudých horských oblastech, vytvářet pracovní místa a vůbec dostat stát tam, kde byl dlouho nepřítomný. I do zaostalých oblastí, ve kterých ho suplovaly drogové kartely.

Pro mnoho obyvatel je pěstování marihuany jediným možným výdělkem a drogoví bossové jsou pro ně spolehlivější autoritou než vláda. Bohatí mafiáni mnohdy zastupují politiky: staví kostely a školy, platí účty za zdravotní služby…

Brutální útoky, které drogové kartely často beztrestně podnikají na mexické policisty a vojáky, vzbuzují vlnu kritiky. Obrador se ale své strategie drží. "Tohle je násilná oblast. My se budeme dál věnovat příčinám rozkladu společnosti," prohlásil prezident po vraždě 13 policistů v Michoacánu.

Čtvrteční bitva v Culiacánu může Obradorovu strategii jen potvrdit. Na kartel Sinaloa, který se podobným veřejným masakrům vyhýbá, šlo o mimořádnou událost, píše americký deník New York Times. Tato změna může souviset právě s tím, že Prcek sedí v přísně střeženém americkém vězení a o místo šéfa Sinaloy se stále vede boj.

"Jednat takhle bezostyšně a otevřeně je podle mě věc, kterou dělají skupiny, které jsou méně disciplinované a organizované," uvedl další mexický bezpečnostní analytik Jaime López Aranda.

